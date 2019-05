Federer asegura que solo Rafa Nadal sirve para saber su estado en tierra

El suizo Roger Federer ponderó este jueves la victoria del austríaco Dominic Thiem, su próximo rival en los cuartos de final del Mutua Madrid Open, sobre Rafael Nadal la semana pasada en Barcelona, y la calificó de hazaña, pero aseguró que solo un duelo contra el español sirve para saber su estado en tierra.

Federer y Nadal juntos en el equipo europeo. EFE

"Thiem lleva tiempo jugando muy bien. Recientemente ha ganado el Conde de Godó y también en Indian Wells. Se de lo que es capaz de hacer en canchas lentas y duras, y creo que vencer a Rafa en Barcelona es una hazaña en sí misma", dijo Federer. "Pero sigo creyendo que Rafa es la vara de medir y no Dominic", aseguró Federer cuando se le preguntó qué jugador servía mejor para saber el estado de forma en tierra batida.

"Hoy se encendió el modo pánico, y comencé a subir a la red. Independientemente de contra quien te enfrentas no hay demasiadas tácticas, nada más que sacar bien y luego pegar fuerte de derecha, y subir a la red lo más rápido que puedas", explicó sobre su victoria ante Gael Monfils.

Sensaciones positivas

"Hoy me sentí extra aliviado cuando salvé las dos bolas de partido. Me dio confianza porque resolver un problema hace que te sientas así", dijo el suizo. "Y en vez de ver las cosas oscuras, lo ves todo más claro. Uno no quiere ganar partidos cada día salvando bolas de partido pero hay días que hace falta y hacerlo te hace sentir bien luego", añadió.

