Nadal, sobre la Copa Davis de Piqué: "No se puede criticar su proyecto, merece una oportunidad"

Mientras prosigue con su puesta a punto para competir en el Mutua Madrid Open, Rafa Nadal ha acudido al insur_space de MAPFRE para realizar unas declaraciones sobre el torneo y dar su punto de vista del proyecto de la Copa Davis con Gerard Piqué al mando. Y es que dicha iniciativa del futbolista del Barcelona ha levantado un gran debate, pues hay posturas tanto a favor como en contra de que un deportista de otra modalidad tome las riendas de una competición totalmente diferente.

Sobre este tema, el tenista balear ha querido dejar claro su punto de vista: "No me gusta que le gente esté criticando la nueva Davis sin haberla vivido todavía. Pido que se le dé una oportunidad y, si no funciona, ya habrá tiempo para analizarlo y actuar. La nueva fase final es en Madrid y hay que ayudar a que sea un referente mundial".

Poniendo el foco en la figura de Gerard Piqué, Nadal ha sido tajante: "Que la confianza en nuestro deporte venga de un futbolista como él no se puede criticar. Hay que darle una oportunidad, apoyarle y ver cómo sale el proyecto. El único problema es que la Federación Internacional debería haber estado más presente a nivel visual en todos estos cambios".

Una generación irrepetible

Para zanjar este tema, el tenista español ha puesto de manifiesto la importancia de contar con grandes talentos en su mundo para tener una gran trascendencia: "Para que el tenis se promocione y trascienda a los que no son puramente seguidores, se necesitan estrellas y rivalidades muy marcadas. Las que hemos tenido entre Djokovic, Federer y yo ha sido algo excepcional, hay muy pocas probabilidades de que vuelva a repetirse. La forma de conseguirlo es crear un espectáculo que resulte interesante".

[Más información: La ATP presenta las Finales de Turín como la gran Super Bowl del tenis]