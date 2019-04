La argentina Paula Ormaechea carga contra Nadal por el sueldo de las tenistas

Hace unos días, Rafa Nadal decía: "Estoy un poco cansado de que siempre se piense que estamos en contra de las mujeres. No, eso no es así. Otra cosa es quién vende más o menos, eso es otro debate. Esto no es sobre mujeres u hombres. Todos somos personas y somos iguales pero algunos merecen más y otros merecen menos. Si estamos en la misma compañía y yo hago mejor mi trabajo, debo ganar más que el resto. No importa si es hombre o mujer".

A veces estaria bueno que ni opinara del tema. Imagen mundial, dando este mensaje ◘◘ asi no avanzamos mas querido Rafael! https://t.co/PWO3TB9qUy — Paula Ormaechea (@paula_ormaechea) 26 de abril de 2019

Estas declaraciones han reabierto el debate en cuanto a la igualdad existente o no de género en el deporte. Aficionados y gente dentro del mundo del tenis se han mostrado contrarios a estas declaraciones, pero una de las más contundentes ha sido Paula Ormaechea.

Paula Ormaechea REUTERS

La argentina, que es la 208 del mundo según el ranking WTA, colgó un tuit en el que dijo: "A veces estaría bueno que ni opinara del tema. Imagen mundial, dando este mensaje. ¡Así no avanzamos más querido Rafael!".

