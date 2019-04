Horario internacional y dónde ver el Rafa Nadal - Dominic Thiem

La mejoría de Rafa Nadal se está dejando ver en el Trofeo Conde de Godó y ya ha alcanzado las semifinales del campeonato tras haberse impuesto al alemán Jan-Lennard Struff en los cuartos de final. El balear ha ido de menos a más y cada vez son mejores sensaciones las que experimenta, volviendo poco a poco a su nivel.

Cabe destacar que en el anterior Masters 1000 de Montecarlo, Nadal cayó precisamente en semifinales ante el italiano Fabio Fognini. Aquella derrota llegó de la manera más inesperada y el español quiere demostrar en el Conde de Godó que tiene la lección aprendida y pondrá toda la carne en el asador para derrotar a Dominic Thiem.

Por su parte, el austriaco llega al encuentro tras imponerse al argentino Guido Pella en los cuartos de final y aún no ha cedido un solo set en el torneo. Esto añadirá un plus especial en el partido contra Nadal, pues el español llega con ganas de reivindicarse y demostrar que las buenas sensaciones experimentadas no han sido en vano.

Horario Rafa Nadal - Dominic Thiem

Horario del partido

El duelo entre Rafa Nadal y Dominic Thiem se disputará este sábado 27 de abril a las 16:00 horas en el Real Club de Tenis Barcelona.

Hora local: 16:00 horas.

América

Estados Unidos: 07:00 horas -Costa Oeste-; 10:00 horas -Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 08:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 11:00 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 15:00 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 16:00 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 16:00 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 17:00 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 18:00 horas.

Cómo ver el partido

El partido será retransmitido a través de #VAMOS y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.

