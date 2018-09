La rodilla rinde a Nadal

Es una imagen que lo dice todo. Sentado en el banquillo, Rafael Nadal se pega un botellazo en su rodilla derecha. Solo Juan Martín del Potro separa al número uno de la final del Abierto de los Estados Unidos, pero el rival es lo de menos. El español está frustrado porque siente un dolor intenso en el tendón rotuliano y sabe que así es imposible. En consecuencia, el final está claro desde casi el principio del partido: muy mermado, el mallorquín se retira tras perder el segundo set y el argentino llega a las semifinales del torneo (7-6, 6-2 y abandono de Nadal), donde se medirá el próximo domingo con el ganador de la otra semifinal, que disputarán Novak Djokovic y Kei Nishikori. [Narración y estadísticas]

“Odio retirarme”, dice Nadal minutos después del cruce. “He perdido una oportunidad de estar en la final del Abierto de los Estados Unidos, pero era algo limitante que me imposibilitaba competir. Cuando algo está mal y lo sigues apretando lo normal es que esté peor”, prosigue el balear. “No me sentía cómodo, no podía correr, no me podía apoyar, no podía hacer fuerza para sacar… “Es una parte importante de mi carrera. Solo me queda aceptarlo y seguir trabajando”.

Nadal se rompe a los 20 minutos. Con 2-2 y 0-15, el mallorquín nota un latigazo tras un peloteo larguísimo y automáticamente se gira hacia la grada buscando a su equipo con mirada de preocupación. Entonces, el intercambio de gestos entre el jugador y los suyos avisa de lo que sucede luego: con 4-3, el campeón de 17 grandes le pide al fisioterapeuta que le coloque un vendaje en la rodilla, con 5-4 se lo quita porque le molesta y con 7-6 y 2-1 vuelve a intentar ponérselo en un último intento a la desesperada de salir adelante.