La celebración de la ceremonia de inauguración de las Series Mundiales de triatlón en Pontevedra. FETRI

Alerta en Pontevedra por la presencia de atletas israelíes: refuerzan la seguridad de las Series Mundiales de triatlón

Tensión en las Series Mundiales de triatlón que se disputan en Pontevedra durante estos días y hasta el próximo domingo 27 de septiembre.

La presencia de seis participantes israelíes ha llegado a las autoridades locales a reforzar la seguridad en la competición deportiva para evitar cualquier tipo de incidente o de protesta relacionada con ellos.

Abel Losada, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, anunció este refuerzo de las medidas de seguridad e hizo una llamada a la calma a todos los ciudadanos: "Quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad y al respeto mutuos". Losada también explicó que las autoridades conocen desde "hace tan solo tres días" que estos deportistas israelíes estarían en Pontevedra.

Abel Losada explicó que los mandos policiales han decidido "afinar" el dispositivo de seguridad previsto para esta prueba "incorporando esta variable", ya que les parece un asunto de la "máxima relevancia" ante la "colisión de derechos" existente.

Pese a todo, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra manifestó que existe la "libertad de expresión" y que cualquiera podrá manifestar su solidaridad con el pueblo palestino, pero deseó que la prueba deportiva "se quede en eso", garantizando el derecho del público a disfrutar de ella y cuando, además, "es una fiesta que da una gran proyección a la ciudad y a la provincia".

"Espero que sepamos separar adecuadamente el rechazo que nos produce lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Palestina con una competición deportiva", finalizó.

El reflejo de La Vuelta

Este refuerzo de las medidas de seguridad para estas Series Mundiales de triatlón vienen como consecuencia de lo visto el año pasado durante la celebración de La Vuelta. Si bien en esta edición finalizada hace apenas unas semanas no se ha producido ningún incidente, la prueba de 2025 estuvo marcada por las constantes protestas contra todo lo que tenía que ver con Israel.

La Vuelta tuvo incluso que suspender o neutralizar algunas de las etapas de la pasada edición por los fuertes incidentes que provocaron algunos de los grupos manifestantes propalestinos.

En Galicia los incidentes se recrudecieron, e incluso se llegaron a derribar árboles para lanzarlos en mitad de la carretera, arrojar chinchetas a la calzada o incluso orina a los corredores.

Por eso, ahora las autoridades no quieren que una imagen similar se suceda un año después ante los ojos de todo el planeta y reforzarán el dispositivo para que las Series Mundiales de triatlón transcurran con total normalidad.