Ilia Topuria caminando por los pasillos de la Casa Blanca antes de su última pelea. Reuters

Los 100 días de reconstrucción de Ilia Topuria: volverá a la UFC a comienzos de 2027 sin el peso del invicto y apuntando al título

Ilia Topuria cumple este martes 100 días desde la noche que alteró su carrera. La derrota ante Justin Gaethje en la Casa Blanca le arrebató el cinturón del peso ligero, terminó con su invicto y le obligó a detenerse para reparar unas lesiones de enorme consideración.

Tres meses después, el hispanogeorgiano ha recibido el alta médica, ha comenzado a entrenarse progresivamente en Miami y prepara un regreso a la UFC que su equipo sitúa a comienzos de 2027, con febrero como primera fecha realista.

Su entorno traslada a EL ESPAÑOL que la evolución física está siendo muy positiva y que la recuperación mental ha avanzado al mismo ritmo.

Topuria todavía no se encuentra preparado para afrontar un combate, pese a que Dana White anunció recientemente que ya estaba disponible. Ha vuelto al gimnasio, pero no ha iniciado un campamento completo ni está sometiendo todavía su cuerpo a todas las exigencias de una preparación para competir.

La reconstrucción comenzó tras el combate del 14 de junio, cuando la esquina de Topuria decidió que no saliera al quinto asalto ante Gaethje. El español había perdido visión en ambos ojos y acabó con fracturas en los dos huesos orbitales, daños en el tabique nasal y una fractura en el pie.

La derrota, la primera de sus 18 peleas profesionales, también le costó el título que defendía aquella noche en el jardín sur de la Casa Blanca.

La prioridad durante las primeras semanas no fue pensar en un rival ni diseñar una revancha. El equipo se concentró en permitir que las fracturas se consolidaran sin someter las zonas dañadas a esfuerzos que pudieran retrasar la recuperación.

Topuria no necesitó una intervención quirúrgica en los orbitales porque las fracturas no presentaban desplazamiento, pero el castigo recibido imponía prudencia y descartaba un retorno inmediato.

Esa primera fase ya ha terminado. Una vez superadas las últimas pruebas médicas, Topuria ha iniciado un trabajo escalonado que incluye ejercicios de reacción visual y recuperación de reflejos.

El saludo de respeto entre Ilia Topuria y Justin Gaethje tras su pelea en la Casa Blanca. @iliatopuria

El objetivo es reconstruir gradualmente las capacidades específicas necesarias para competir: elevar las cargas, recuperar el ritmo, volver al contacto y, solo después, desarrollar una preparación técnica y táctica pensada para un adversario concreto.

La diferencia entre haber recibido el alta y estar listo para pelear resulta fundamental. Dana White aseguró que "Topuria está preparado para luchar y nosotros estamos preparados para él". Pero en el entorno del excampeón rebajan esa urgencia: su estado le permite volver a entrenar, pero no entrar inmediatamente en una pelea dentro de la jaula de la UFC.

El plan sitúa comienzos de 2027 como un horizonte posible. La fecha está condicionada a que no aparezcan contratiempos cuando aumenten la carga y el contacto, aunque la capacidad de recuperación de Topuria invita al optimismo dentro de su equipo.

La posibilidad de que tuviera que esperar hasta la primavera o el verano pierde fuerza, pero tampoco se plantea asumir riesgos para adelantar unas semanas el regreso.

La derrota como aprendizaje

La recuperación no ha sido exclusivamente física. La noche de Washington obligó a Topuria a relacionarse por primera vez con una derrota profesional y con la pérdida de los dos símbolos sobre los que había construido buena parte de su figura: el cinturón y el invicto.

Su equipo considera que los 100 días de pausa le han permitido revisar lo ocurrido, establecer nuevas prioridades y decidir desde qué punto quiere relanzar su carrera.

El análisis interno del combate se aleja de la imagen de una superioridad absoluta de Gaethje. El rostro de Topuria, la pérdida de visión y la detención de la esquina proyectaron una derrota contundente, pero su entorno entiende que hubo más equilibrio en el desarrollo de los asaltos que en el daño exterior.

Las tarjetas oficiales otorgaban tres de los cuatro episodios disputados al estadounidense, mientras que el segundo fue para el hispanogeorgiano. La pelea ha sido revisada repetidamente para localizar tanto los errores que expusieron a Topuria como las secuencias en las que pudo imponer su boxeo.

La conclusión no pretende discutir el resultado, sino convertirlo en una base de trabajo. El equipo continúa viéndolo como uno de los competidores más completos de las artes marciales mixtas, pero acepta que Gaethje reveló aspectos que deberán corregirse antes de volver a disputar el campeonato.

Topuria reaccionó inicialmente sin buscar atenuantes. "No hay excusas. Tuve uno de los mejores campamentos de mi vida. Llegué afilado, preparado y listo. Anoche fue tu noche", escribió después del combate.

También dejó claro desde entonces que no consideraba cerrado el enfrentamiento con el estadounidense: "Esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha".

La lectura de su entorno ha evolucionado alrededor de una idea: perder el invicto también puede liberarlo. Hasta la Casa Blanca, Topuria no solo peleaba para ganar. Cada aparición implicaba conservar una marca perfecta que había pasado a formar parte de su identidad pública, su discurso y su consideración entre los mejores libra por libra de la UFC.

Esa carga ya no existe. El hispanogeorgiano puede regresar sin la obligación de proteger un registro inmaculado y concentrarse en aplicar lo que sabe hacer. Su equipo espera un peleador más libre para asumir riesgos y tomar decisiones, aunque el desafío consistirá en transformar esa liberación en una agresividad controlada, no en una exposición innecesaria.

Ilia Topuria, herido durante su pelea en la Casa Blanca. EFE

La derrota también ha cambiado el examen al que se enfrenta. Topuria ya demostró que podía convertirse en campeón y conquistar dos divisiones sin perder. Ahora debe probar que sabe levantarse después de un revés, incorporar correcciones y recuperar un cinturón.

La respuesta a Gaethje puede terminar definiendo su legado tanto como las victorias que lo condujeron hasta Washington.

Gaethje, la prioridad

La revancha es la primera opción del equipo. Malki Kawa, representante de Topuria, despejó cualquier duda al reaccionar ante los escenarios planteados por Dana White: "Queremos la revancha al 1000%".

El mánager sostiene que lo ocurrido fue una mala noche y no una demostración de que su cliente haya dejado de pertenecer a la élite de la división.

Topuria también ha elevado la temperatura. Al anunciar que había completado sus exámenes médicos, escribió: "He vuelto. A todos los payasos que han estado hablando mierda y dándome por acabado durante todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene pelotas".

Después insinuó que los guantes de Gaethje deberían revisarse especialmente en un segundo enfrentamiento. La acusación contrasta con el reconocimiento de la derrota que hizo en junio.

No existe una resolución oficial que haya detectado irregularidades en el equipamiento del campeón y Gaethje respondió con dureza: "94 días y lo mejor que se te ocurre es una excusa lamentable. Tan terrible como tu última actuación. Hazlo mejor, chico".

Justin Gaethje, con el cinturón de la UFC tras derrotar a Ilia Topuria en la Casa Blanca. Europa Press

El intercambio, sin embargo, ha cumplido una función promocional: volver a colocar la revancha en el centro de la división. Gaethje, que inicialmente cuestionó que Topuria mereciera otra oportunidad inmediata, ya no la descarta. "Acabo de darle una paliza, por supuesto que estoy dispuesto", afirmó al ser preguntado por un segundo combate.

Dana White contempla esa opción, aunque evita comprometerse. "Las dos me parecen bien", respondió cuando tuvo que elegir entre Gaethje y Paddy Pimblett. "La revancha con Gaethje es increíble. Una pelea con Paddy Pimblett es asombrosa", añadió el presidente de la UFC, consciente de que cualquiera de los dos emparejamientos tendría un enorme recorrido comercial.

Pimblett representa la alternativa construida sobre años de enfrentamientos verbales. El británico ha aprovechado la última polémica para atacar a Topuria y rechazar sus sospechas sobre Gaethje.

"La comisión observa cómo te vendan las manos. Creo que Ilia está siendo un mal perdedor", manifestó, aunque reconoció que la controversia puede facilitar que la UFC programe la revancha.

Tsarukyan irrumpe

El tercer nombre ha ganado fuerza en el momento más oportuno. Arman Tsarukyan noqueó este fin de semana a Mauricio Ruffy a falta de cuatro segundos para concluir el primer asalto del combate coestelar de UFC 331.

Fue su sexta victoria consecutiva y una demostración con la que reforzó su reclamación de una oportunidad por el cinturón. "Para mi próxima pelea, la pelea por el título, necesitaba esa finalización y sabía que la conseguiría", afirmó Tsarukyan.

Su victoria introduce un argumento estrictamente deportivo frente a los intereses narrativos de una revancha Gaethje-Topuria, aunque el armenio cree que Gaethje intentará evitarlo y buscará un segundo combate con Topuria. "Justin nunca dice mi nombre, así que está asustado", declaró después de vencer a Ruffy.

Arman Tsarukyan celebra su victoria en el UFC 311. Reuters

Antes del evento también había acusado al español de buscar explicaciones externas a su derrota: "Son solo excusas. Tienes que aceptar lo que pasó y empezar por analizar qué hiciste mal".

La UFC deberá ordenar ahora un tablero con tres intereses. Topuria quiere recuperar directamente el campeonato; Tsarukyan considera que sus seis triunfos consecutivos le conceden prioridad; y Pimblett ofrece una pelea de enorme atractivo mediático. Sin olvidar a Usman Nurmagomedov.

Topuria, mientras tanto, continúa trabajando sin un adversario definido. Los primeros 100 días han servido para sanar los huesos, volver al gimnasio y reinterpretar la derrota. El siguiente tramo deberá convertir esa recuperación en una preparación real.

Regresará sin el invicto y sin el cinturón, pero también sin la presión de proteger una perfección que ya no existe. Su objetivo permanece intacto: volver a la UFC a comienzos de 2027 y dirigirse, por la vía que decida la compañía, hacia el título que perdió en la Casa Blanca.