Mohamed Attaoui, con la medalla de bronce en el Europeo.

Mohamed Attaoui, con la medalla de bronce en el Europeo. REUTERS

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Mohamed Attaoui se cuelga el bronce en los 800 metros y le da la segunda medalla a España en los Europeos de atletismo

El atleta español terminó en tercera posición (1:45.71), mientras que David Barroso finalizó cuarto al borde de la presea.

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Era una de las grandes bazas españolas y no falló. Mohamed Attaoui se colgó la medalla de bronce en los 800 metros (1:45.71) y le dio la segunda presea a España en los Europeos de Atletismo.

David Barroso, el segundo representante español en esta final de los 800 metros, terminó cuarto, a las puertas de las medallas (1:45.75).

Se trata de la segunda medalla para España en este Europeo de Atletismo después de la plata de Marta García en la disciplina de los 5.000 metros.

La victoria fue para el irlandés Mark English, gran favorito e ídolo de masas al ser presentado. No falló English, que firmó un gran apretón final para hacerse con el oro con un registro de 1:45.26.

La plata fue a caer a las manos de Marlno Bloudek. El croata llevó el peso de la carrera durante buena parte de la misma, imponiendo en cabeza un ritmo muy fuerte y sometiéndose a un gran desgaste, pero finalmente pudo retener la segunda posición (1:45.62).

Attaoui se puso rápido en cabeza, pero pronto se vio relegado a la tercera posición en la que corrió durante casi los dos giros a la pista. A la hora de apretar en la recta final no pudo alcanzar al croata Bloudek, así que terminó con una sensación agridulce.

Attaoui y Barroso, en plena carrera.

Attaoui y Barroso, en plena carrera. REUTERS

Su temporada no estaba siendo la mejor y, hace muy poco, se llegó a ver muy lejos de poder conseguir una medalla en este Campeonato de Europa.

"Estoy contento porque la temporada no estaba siendo muy buena, pero he podido llegar aquí de la mejor manera posible. He estado luchando hasta el final sabiendo el último mes y medio que había pasado. Quería más, quería ser más agresivo, pero me ha faltado en los últimos 50 metros. Es un bronce que habría firmado hace un mes", dijo Attaoui a RTVE nada más terminar muy emocionado.

Marta García, durante la prueba de los 5.000 metros en el Europeo.

"Corro con mi familia, mis entrenadores, que me han ayudado a llegar hasta aquí", aseguró antes de echarse a llorar.

"Me voy con la espinita clavada porque lo he visto tan cerca y me lo he creído. pero Attaoui tercero y yo cuarto, se ha quedado una medalla en casa y estoy contento por él", comentó David Barroso después de la carrera, que en su primera participación en el Europeo firmó una actuación sobresaliente.