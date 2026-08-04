Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, tras sufrir un aparente ataque al corazón a los 34 años

El mundo de las artes marciales mixtas está de luto tras la muerte de Allan Nascimento, peleador brasileño de la UFC, quien falleció a los 34 años luego de sufrir un aparente ataque al corazón mientras dormía.

La propia organización confirmó su pérdida este lunes y expresó sus condolencias a familiares, amigos, compañeros de equipo y seres queridos del atleta.

De acuerdo con el comunicado oficial de la UFC, Nascimento fue encontrado sin respuesta en su domicilio durante la mañana del 3 de agosto. Los servicios médicos acudieron al lugar e intentaron reanimarlo, pero el peleador fue declarado muerto en la escena.

Por el momento, la causa reportada es preliminar y se maneja como un aparente episodio cardíaco ocurrido durante el sueño.

Allan Nascimento, conocido en el entorno de las MMA como "Puro Osso", formaba parte del equipo Chute Boxe Diego Lima, una de las escuelas más reconocidas del circuito brasileño.

Compitió en la división de peso mosca y representó a Brasil en la UFC desde octubre de 2021, etapa en la que se ganó respeto por su estilo técnico y su capacidad para competir ante rivales de alto nivel.

En su carrera profesional, Nascimento acumuló 22 victorias y 7 derrotas, con un balance de 4 triunfos y 2 reveses dentro de la UFC, cifras que reflejan una trayectoria sólida en una de las divisiones más exigentes de la organización.

Allan Nascimento, durante una de sus peleas en la UFC. UFC

Su última pelea se produjo en junio, cuando cayó por decisión dividida ante Mitch Raposo en Las Vegas.

La noticia generó una ola de reacciones en el mundo de las artes marciales mixtas, donde varios referentes y aficionados comenzaron a despedir al peleador con mensajes de pesar.

Su muerte también reabrió el debate sobre la salud cardiovascular de los atletas de alto rendimiento y la importancia de los controles médicos, especialmente en deportes de contacto de máxima exigencia física.

El mensaje de la UFC

La UFC, en su mensaje, subrayó el impacto humano de la pérdida y envió un respaldo directo a su entorno más cercano.

"Esta mañana, lunes 3 de agosto, nuestro querido peleador peso mosca Allan Nascimento fue encontrado sin responder después de sufrir un aparente ataque al corazón mientras dormía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, fue declarado fallecido en el lugar", señaló la organización.

La comunidad de las MMA despide así a uno de sus competidores brasileños más reconocibles, en una noticia que ha causado conmoción por lo repentino del fallecimiento y por la juventud del atleta.