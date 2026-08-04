Iris Tió es también la reina de Europa: oro en solo técnico para consolidarse en la cima de la natación artística

España puede presumir de tener a una de las mejores nadadoras de la artística de todos los tiempos. Iris Tió, la primera de las nuestras en ganar un título mundial individual en esta disciplina, conquistó este martes en París el oro europeo en solo técnico.

Tió se impuso en la final y sumó, así, un triunfo que se le escapó el año pasado en los Mundiales disputados en Singapur -donde fue bronce-. Supone también su primer oro individual en los Europeos, sumándose a los cuatro títulos que logró entre 2024 y 2025.

Además, este oro es la cuarta medalla que se cuelga la barcelonesa en el campeonato que se está celebrando en la capital gala. El pasado sábado sumó, en el lapso de hora y media, dos platas en las modalidades de dúo libre y dúo libre mixto junto a Lilou Lluis y a Denis González, respectivamente. También se colgó el bronce en la rutina de solo libre celebrada el lunes.

LOS PELOS DE PUNTA



Sensacional ejercicio de Iris Tió en el solo técnico del #EuropeanAquatics



La nadadora 🇪🇸 se pone 1ª y es firme candidata a 🥇



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Iris Tió -premio León al éxito deportivo 2025, otorgado por EL ESPAÑOL- ejecutó en la piscina de París una bellísima interpretación del 'Mio Cristo' de la artista catalana Rosalía. La seleccionadora Andrea Fuentes no podía contener las lágrimas de emoción tras la actuación de su aprendiz.

La euforia fue mayor en el pabellón cuando la gran amenaza para el oro, la bielorrusa Vasilina Khandoshka, se quedó a 2,4 décimas (263.3817 puntos) de la puntuación de Tió tras su ejercicio. El bronce fue para la alemana Klara Bleyer, a a 5.5 puntos de los 263.6250 de la española.

Iris Tió rompió el 'maleficio' dorado e hizo sonar por primera vez el himno español en los Europeos de París, tras imponerse este martes en la final del solo técnico.

Tras tener que conformarse con la medalla de plata tanto en el dúo libre como en el dúo libre mixto y verse relegada a la tercera plaza en la final de la rutina libre la española logró, por fin, subir a lo más alto del podio en la capital francesa.

Un oro que representa el triunfo de una manera propia de entender este deporte en la que lo artístico prima sobre lo gimnástico.

Arriesgada apuesta que, a diferencia de lo ocurrido el pasado año en los Europeos de Funchal y los Mundiales de Singapur, en los que España fue la gran triunfadora, no estaba dando hasta el momento los frutos esperados en París.

Iris Tió, durante su ejercicio de solo técnico en el Europeo. EFE

Lastrados por el menor grado de dificultad de sus ejercicios los nadadores españoles se habían visto privados del triunfo en unos Europeos en los que los jueces parecían empeñados en dar un mayor valor a la complejidad que a la impresión artística.

Pero ni así varió España su estrategia como atestiguaron los casi cuatro puntos menos de dificultad con los que partió Iris Tió con relación a la bielorrusa Khandoshka o las más de tres unidades en las que la alemana Bleyer superaba a la barcelonesa.

Sin embargo, si había una final en la que esta diferencia podía ser mas subsanable era en la final de la rutina técnica ya que de los seis elementos que componían cada uno de los ejercicios, cinco eran obligatorios para todos los nadadores.

Una circunstancia que reducía a una sola figura, el híbrido, la posibilidad de sacar partido a la mayor complejidad técnica, tal y como trataron de hacer Khandoshka y Bleyer, que presentaron híbridos con una mayor dificultad técnica.

Pero nada pudo con la elegante y sutil actuación de Iris Tió que emocionó con su interpretación de la rutina 'Mio Cristo piange diamanti' con música de Rosalía y que valió a la española unos impresionantes 114.200 puntos en la valoración artística.

Una nota que sirvió para compensar la mejor nota que tanto la bielorrusa Khandoshka, que volvió a sorprender con su inquietante interpretación del 'I put spell on you' de Marilyn Manson, como la alemana Bleyer lograron en la ejecución.

Eso sí, no sin emoción, ya que Tió, que logró un total de 263.6250 unidades, aventajó en sólo dos décimas de punto -0.2433- a Khandoshka, oro en la capital francesa en la final rutina libre, que tuvo que conformarse en esta ocasión con la medalla de plata con una marca de 263.3817.

Algo más lejos, a cinco puntos de la española, concluyó la alemana Klara Bleyer, que bajó un escalón en el podio con relación a final del solo libre y se colgó el bronce con un total de 258.0400 puntos.