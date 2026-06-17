Del podio del Retiro al cielo: el pique definitivo entre el Norte y el Sur ya tiene a sus favoritos

Atletas de primer nivel y reconocidos creadores de contenido se citan este domingo en un circuito frenético que busca batir récords y reforestar Madrid.

Cuenta atrás para el vuelo KLM Norte vs Sur. Los 10 kilómetros homologados antes del verano llegan el 21 de junio y una nutrida selección de atletas se han propuesto conquistar el triunfo individual y llevarse el premio más deseado de las carreras populares de nuestro país.

Y es que KLM Royal Dutch Airlines, patrocinador principal de la prueba, premiará a los ganadores individuales masculino y femenino con un premio de altura: un billete doble de ida y vuelta a cualquier destino internacional operado por la aerolínea neerlandesa. Para volar desde el asfalto de las calles de Madrid al mundo entero.

Tan suculento premio atraerá a grandes atletas nacionales, que lucharán por llevar a su equipo, Norte o Sur, hacia la victoria en este divertido y colorido pique en Madrid. Porque subirse a lo alto del podio, este año situado en la Calle Menéndez Pelayo, junto al Retiro, nunca fue tan deseado.

Alejandro Jiménez (Norte) se postula como uno de los favoritos. Él ya sabe lo que es imponerse en la KLM Norte vs Sur y llevarse este deseado billete doble. Sin embargo, a pesar de imponerse el pasado año al uruguayo Nicolás Cuestas con un tiempo de 29:06, el triunfo por equipos se le escapó.

Alejandro Jiménez ganando en la KLM Norte vs Sur 2025

Este año tendrá que mostrar su mejor estado de forma para lograr la victoria para superar al atleta de Skechers, Gonzalo Parra, que defenderá los colores del Sur. El especialista en 3.000 metros obstáculos sabe lo que es volar en el asfalto y derribar la barrera de los 29 minutos. Lo logró en la Speed Run (28:50) y en la San Silvestre Vallecana (28:53).

Otro rival que venderá cara su derrota será todo un mito del atletismo nacional: Reyes Estévez, que será el fichaje estrella del Sur para este año. Campeón europeo, subcampeón mundial y con múltiples podios tanto continentales como globales, está viviendo su segunda juventud a sus 49 años, logrando sus mejores registros personales en 10K, medio maratón y maratón en los últimos años. Aquí, en la KLM Norte vs Sur, con toda su competitividad, vendrá a por todas, con el objetivo de una victoria que agrade su leyenda.

En cuanto a la prueba femenina, la burgalesa Lidia Campo se postula como la posible nueva reina de la KLM Norte vs Sur. Vencedora en 2023 con un tiempo de 32:53, la campeona de España de 10K y subcampeona de medio maratón, sueña con marcarse un triplete: triunfo individual, por equipos para los norteños y el récord de la prueba, que ostenta la peruana Gladys Tejeda (32:47).

Lidia Campo_KLM en la Norte vs Sur del 2025

El #MadridSePica más viral

El duelo entre el Norte y Sur también será el protagonista en el Running Lab de Skechers. Periodistas, creadores de contenido y un grupo muy limitado de inscritos a la KLM Norte vs Sur podrán participar en este test en carrera de las Skechers Aero Razor, una zapatilla diseñada para conquistar las mejores marcas en este 10K frenético y homologado.

Y a la cabeza de este Running Lab estarán Laura Lucía Meza (@lalumezaa) y Guillermo Rojo (@space.trainer) representando al Norte, mientras que el Sur estará abanderado por Pablo Lucero (pablolucer0_), Paula Ordovás (@paulaordovas), Paula Butragueño (@pau_inspirafit) y Gema Payá (@misslegginsrun). Y como buen pique, no faltará una clasificación propia en este Running Lab de Skechers, que seguro que ofrecerá unos registros estelares de la mano de las Skechers Aero Razor.

Combatiendo la huella de carbono corriendo

¿Norte o Sur? ¿Quién ganará este año la KLM Norte vs Sur? La lucha va a estar más apretada que nunca, con 7.000 participantes desafiándose en un recorrido rapidísimo, con perfil mayoritariamente descendente, y que estrenará pista de aterrizaje, en la Avenida Menéndez Pelayo.

La victoria está en juego, y quién sabe si muchas marcas personales, pero el que saldrá ganando con total seguridad será nuestro entorno. Y es que de la mano del patrocinador principal de la prueba, KLM Royal Dutch Airlines, se implementarán medidas para combatir la huella de carbono, como la priorización de fuentes de energía limpias y vehículos en carrera sin emisiones de CO2, reducción del uso de plásticos durante su desarrollo, y empleo de señalética con materiales reciclables o reciclados.

Además, la KLM Norte vs Sur colabora con la Asociación Reforesta, invitando a los participantes a que contribuyan con esta ONG en el momento de inscribirse a la prueba para combatir la desertificación a través del trabajo por la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el entorno de la Comunidad de Madrid.

Las últimas inscripciones de la KLM Norte vs Sur están disponibles en www.klmnortevssur.com.