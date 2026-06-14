El éxito de Ilia Topuria fuera de la UFC: un patrimonio de más de 2 millones de euros e imagen de una gran marca de lujo

Ilia Topuria llega a su cita histórica ante Justin Gaethje en la Casa Blanca convertido en algo más que el campeón invicto que encabeza la cartelera del UFC Freedom 250: es ya una empresa en sí mismo.

Distintas estimaciones sitúan su patrimonio por encima de los dos millones de euros, una cifra alimentada por bolsas cada vez más altas y por una estructura de patrocinios y proyectos personales en expansión.

El gran salto de Topuria como figura de marca llega de la mano de Richard Mille, una de las firmas de relojería más exclusivas del mundo.

Estar en campañas de la marca supone compartir espacio con una élite de campeones de distintas disciplinas y lo coloca en el radar de un público de alto poder adquisitivo, muy alejado de los círculos en los que se movía cuando empezó a pelear en España.

Ese reloj en la muñeca funciona como declaración de intenciones: su imagen ya compite en el mismo nivel que su rendimiento deportivo.

A la vez, conserva alianzas con compañías mucho más pegadas a la calle. JD Sports lo proyecta como rostro de referencia para una generación joven, urbana y fan de los deportes de combate, aprovechando su relato de ascenso desde abajo.

En el terreno del gran consumo, su acuerdo con Postres Reina refuerza su visibilidad en el mercado español y familiar, acercando la figura del campeón a la cesta de la compra cotidiana.

Ilia Topuria, en la rueda de prensa del UFC Freedom 250. EFE

Topuria también ha decidido entrar en el negocio de las bebidas funcionales con Mucho, desarrollada junto a Hijos de Rivera. Se trata de una línea sin azúcar ni cafeína, enriquecida con proteína vegetal, aminoácidos, vitaminas y minerales, que se presenta como alternativa más saludable a las energéticas convencionales y se comercializa con su nombre en el frontal.

Es, en la práctica, una marca propia de producto con la que aspira a consolidarse en un nicho en crecimiento.

Su cartera de socios se completa con compañías de servicios y finanzas. TBC Bank explota su impacto entre la comunidad georgiana y el público internacional, mientras que Webpositer cuida su presencia en buscadores y redes, clave para sostener el valor de su marca personal en la era de la atención.

El capítulo tecnológico lo abre Vielight, firma puntera en neurotecnología orientada al bienestar cognitivo y neuromuscular, cuyos dispositivos se han asociado en estudios a efectos positivos en neuroprotección y recuperación cerebral y que Topuria integra en su rutina de preparación y descanso.

Además de su rol como imagen, el campeón ha dado el salto al lado empresarial como accionista de WOW FC, promotora española de MMA en la que comparte capital con figuras como Cristiano Ronaldo.

Allí no solo presta su nombre, sino que participa en la construcción de un producto que aspira a convertirse en referencia del mercado europeo.

Todo este entramado se articula hoy alrededor de Miami, su nueva base de operaciones, desde donde ha preparado la unificación del título ante Gaethje y, en paralelo, refuerza un mensaje claro: su combate más ambicioso no se libra solo en la jaula, sino también en el terreno del negocio y la marca.