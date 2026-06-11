La Kings League de Piqué inicia un ERE que afectará a casi el 50% de su plantilla en España: "Se ha quemado el dinero"

La Kings League de Gerard Piqué afronta una profunda transformación que va a afectar a la mitad de sus trabajadores. La empresa fundada por el exjugador del FC Barcelona se ha visto obligada a tener que afrontar un ERE y los propios trabajadores se han quejado de la forma de proceder de la empleadora.

Fue la propia compañía la que, durante la mañana de este miércoles, deslizó una versión en la que aseguraba que el ERE afectaría al 30% de la plantilla. Sin embargo, esta información fue mentida por los trabajadores, que salieron al paso para asegurar que hasta el 50% perderán su puesto de trabajo.

Esto supone que un total de 41 trabajadores sobre el total de 83 con los que cuenta la Kings League hasta el momento se verían conducidos irremediablemente a este ERE.

Los empleados aseguraron en el comunicado que esta nueva realidad de la Kings League afecta no sólo a la versión española, que no cuenta con fecha de retorno, sino que también se extiende a los brazos de Francia y Alemania.

"Se ha quemado el dinero", reconocería uno de los directivos a los trabajadores, que apuntan directamente a la gestión de Gerard Piqué y de Djamel Agaoua como principales responsables.

Comunicado de los trabajadores de la Kings League

La Kings League, empresa fundada por Gerard Piqué, despide a casi el 50% de su plantilla: 41 de 83 trabajadores

Los trabajadores desmentimos la versión filtrada por la empresa a la prensa dos días antes del inicio de las negociaciones del despido colectivo.

Las cifras reales del ERE

La Kings League, empresa fundada por Gerard Piqué, ha comunicado el despido de 41 de sus 83 trabajadores. No se trata del 30% de la plantilla, como se ha trasladado a los medios, sino de casi el 50%.

La comunicación de la empresa omite, además, que junto a la liga española se van a cerrar -o "cesar de forma temporal", sin fecha de retorno- la Kings League Francia y la Kings League Alemania. En consecuencia, la mayoría de los empleados freelance en esos países también perderán sus puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, la compañía afirma que detendrá su actividad durante seis meses para "preparar el producto de cara al futuro". Esta afirmación carece de credibilidad: sin las personas cualificadas que han hecho posibles los eventos, ese futuro sencillamente puede no ser viable. Todo ello evidencia, una vez más, la falta de veracidad y de realismo del comunicado.

La empresa filtra su versión dos días antes de negociar.

Hace tres semanas se nos comunicó el inicio de un proceso de despido colectivo. Se nos exigió confidencialidad -incluso en tono amenazante- para no perjudicar los acuerdos comerciales de la empresa con marcas e inversores actuales y potenciales. Los trabajadores cumplimos ese pacto en todo momento.

Ha sido la propia empresa la que, dos días antes de empezar las negociaciones, ha filtrado a la prensa una versión edulcorada y poco realista de la situación, que perjudica los intereses de los trabajadores y exime a la dirección de cualquier responsabilidad.

El mismo día que se nos comunicó el ERE se nos pidió "profesionalidad" para sacar adelante uno de los últimos eventos de la temporada, la Queens League España, aun sin saber si íbamos a ser despedidos. Trabajamos los 7 días de la semana, una media de 10 horas diarias, y el evento fue un éxito. El propio CEO envió el pasado lunes 8 de junio una felicitación a toda la plantilla por el resultado conseguido. Hoy, la dirección filtra a la prensa el despido de casi la mitad de los empleados.

"Se ha quemado dinero": la gestión de Djamel Agaoua y Gerard Piqué

El CEO Djamel Agaoua, incorporado en 2025, junto con Gerard Piqué propietario y fundador, consideraron viable una expansión internacional simultánea y sin medida en Brasil, Alemania, Italia y MENA, que debíamos asumir también los empleados de España.

"Se ha quemado dinero", reconoce el propio Agaoua en el comunicado de la empresa. Reconocerlo es reconocer que su liderazgo y planificación no han sido acertados, penalizando así el trabajo realizado por el resto de empleados de Kings League. Si algo queda claro es que el despilfarro no ha sido por el salario de los trabajadores.

Cabe recordar que en febrero de 2026 la empresa cerró una ronda de inversión de 63 millones de euros de la que la comisión directiva sacó pecho públicamente. Cuesta creer que no existan vías alternativas a los despidos, que como la propia Compañía refiere suponen un ahorro de poco más de 2 millones de euros. A los trabajadores no se nos ha planteado ninguna otra alternativa de ahorro que no fuera despedir a las personas que hemos hecho posible todo esto.

Tres años de entrega de la plantilla

La Kings League arrancó en tiempo récord el 1 de enero de 2023. Para lograrlo, los trabajadores dejamos a un lado nuestras vidas en plenas fechas festivas para que la inauguración de la competición que cambiaría las normas del fútbol saliera perfecta.

El calendario, frenético y con cambios constantes, no paró ni en 2024 ni en 2025. No se replantearon las condiciones laborales en la mayoría de los casos, a pesar de que dejamos de ser solo una competición española: desde nuestras oficinas se arrancaron las demás ligas y los Mundiales. El próximo mundial a la vista, la Kings World Cup Clubs de Italia que se celebrará el próximo julio, se espera de igual forma que se saque con nuestro esfuerzo.

Durante estos tres años, la plantilla afectada por el ERE ha trabajado de forma sistemática por encima del límite legal de 80 horas extraordinarias anuales que fija el Estatuto de los Trabajadores. En la mayoría de los casos, esas horas no han sido compensadas ni económicamente ni con tiempo de descanso, dada la exigencia constante de la empresa. Un sobreesfuerzo que ha supuesto, durante años, un ahorro considerable para una empresa que hoy responde despidiendo a quienes lo asumieron.

Ante esta situación, los trabajadores exigimos a la dirección una negociación de buena fe y el estudio real de alternativas a los despidos.

Los trabajadores de la Kings League.