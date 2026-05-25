Madrid se viste de rivalidad: descubre al detalle las camisetas ecológicas de la KLM Norte vs Sur

Blanco y azul celeste se fusionan con el "Pirulí" y el "Oso y el Madroño" en un diseño fullprint sostenible que definirá el duelo running del 21 de junio.

Ya queda menos de un mes para que Norte y Sur se batan en duelo en las calles de Madrid.

En la KLM Norte vs Sur, todos los participantes eligen el equipo al que defenderán en los 10 kilómetros de esta carrera que se celebra el 21 de junio. Las razones, de lo más variadas. Barrio en el que se vive, lugar de procedencia, el pueblo de nuestros padres, dónde trabajamos o picarte con ese cuñado que tanta guerra te da cada vez que le ves.

El caso es que desde ese mismo momento, desde la inscripción, elegirás por qué equipo correrás y a qué bando sumarás tu tiempo para la KLM Norte vs Sur. El equipo con una mejor media de tiempos de todos los participantes será el ganador… por lo que cualquiera, desde el más rápido al que se lo toma con más calma… EN LA KLM NORTE VS SUR PUEDE GANAR.

Esa es parte de la magia, además de que cada equipo tiene su camiseta respectiva. Sí, como en un partido de fútbol. ¡Para defender los colores! ¿Quieres conocer las camisetas de este año? El Español te las analiza al detalle, para que, si aún no tienes claro tu bando, la camiseta te ayude a elegir. ¿Norte o Sur? ¡Tú eliges!

· El Sur, vigente ganador, luchará por su duodécima victoria vestido de blanco, mientras que el Norte quiere recortar diferencias, luciendo el azul celeste. Ambos son los colores tradicionales de la prueba y de KLM Royal Dutch Airlines, patrocinador principal de la KLM Norte vs Sur.

· Run Well es el eslogan de esta edición. ¿Por qué? Porque correr bien no solo significa correr rápido o lograr una gran marca. Es pasarlo bien, disfrutar de cada entrenamiento, pasando buenos ratos con amigos, compañeros de pasión… y cuidar nuestro entorno con nuestras zancadas como hace KLM Norte vs Sur a través de sus iniciativas para combatir la huella de carbono.

· Diseño fullprint y camiseta con tejido ECO. Una de las novedades de este año es que por primera vez, las camisetas son fullprint, es decir, multicolor, más allá de los textos o elementos gráficos. Este año se ha apostado por un degradado con cuadros a modo pixel, siempre combinando el azul y el blanco.

· El Oso y El Madroño y el Pirulí. El color no es el único elemento diferenciador de las camisetas. El toque propio viene en espalda, donde destaca el nombre de cada equipo, NORTH y SOUTH, en el cual se integran dos elementos característicos de Madrid. En el Norte, “El Oso y el Madroño”, emblema de la ciudad, mientras que en el Sur veremos ese “Pirulí” que preside Madrid desde las alturas, tocando el cielo.

· ¿Y esas coordenadas? Esos números de la espalda efectivamente son unas coordenadas geográficas. ¿Y qué significan? Ni más ni menos que el punto de despegue (calle Mateo Inurria, junto a Plaza Castilla) y de aterrizaje de este vuelo de la KLM Norte vs Sur con destino avenida Menéndez Pelayo, en las proximidades del Retiro.

¿Ya has elegido tu camiseta para la KLM Norte vs Sur? Si no te has inscrito, puedes hacerlo en www.klmnortevssur.com a un precio de 17,80 euros hasta agotar las inscripciones.