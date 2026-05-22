Lucía Aguado, licenciada en Ciencias del Deporte: "El entrenamiento es igual quieras ganar masa muscular o perder grasa"

Lucía Aguado, conocida popularmente en las redes sociales como 'Saiyan Kiwi', no es solo una creadora de contenido. Es una emprendedora de éxito fundadora de su propia aplicación de entrenamiento y licenciada en Ciencias del Deporte en la UCAM.

También es una atleta que ha tocado la cima al proclamarse doble campeona del mundo de culturismo natural.

Sin embargo, tras alejarse de la competición pura, su visión del ejercicio va mucho más allá de los trofeos, los porcentajes de grasa y la estética extrema.

Hace un par de años, durante una extensa entrevista en el podcast del canal de YouTube B3TTER Aguado se sinceró sobre su trayectoria personal.

A lo largo de la charla, la ahora también runner desgranó su filosofía deportiva, dejando cinco reflexiones fundamentales para acercar la salud física a cualquier persona.

El primer gran obstáculo para la población general suele ser la falta de tiempo, algo que Aguado aborda con total pragmatismo.

La atleta invita a huir de la perfección y abrazar los pequeños comienzos: "Sé realista con el tiempo en el que vas a poder entrenar al 100% y si es una hora a la semana porque tienes un trabajo muy caótico o lo que sea hazlo, y no pienses que es muy poco porque ya estás haciendo más de lo que hacías antes".

Para la exculturista, el objetivo de moverse no debería centrarse en encajar en un canon de belleza, sino en asegurar la funcionalidad del cuerpo a largo plazo.

"Yo más que nada el deporte lo veo desde esa perspectiva de poder hacer más cosas y sentirte bien y ya no nada relacionado con el físico, y creo que cualquier persona se puede beneficiar de eso", aseguraba en el vídeo, definiendo el cuerpo humano como una "farmacia gratis".

Esta visión integral enlaza directamente con los beneficios psicológicos. Aguado confiesa que, para su día a día acelerado, el entrenamiento actúa como su principal ancla emocional: "Para mí el deporte es vía de escape totalmente. Y es que está demostrado a nivel fisiológico que todas las sustancias que liberas durante la práctica deportiva te benefician a nivel mental a largo plazo".

Aun así, la barrera psicológica de pisar un gimnasio por primera vez frena a muchos. Para ellos, Aguado lanza un mensaje liberador sobre la cultura del error: "Todo el mundo tiene su primer día, no hay que tener miedo a hacerlo mal porque nos han educado en el colegio en el que hacerlo mal está mal y no es así, o sea es que es probar y sin tener miedo a fallar, si fallas aprender forma parte del proceso".

Finalmente, como futura científica del deporte, Aguado combate la desinformación comercial de la industria fitness. Frente a los planes mágicos para tonificar o secar el cuerpo, sentencia con pura ciencia: "El entrenamiento es igual independientemente de si quieres ganar masa muscular o perder grasa, ahora lo que va a determinar eso es tu balance calórico".

A través de estas palabras, Lucía Aguado demuestra que el progreso real no reside en la obsesión por el reflejo del espejo, sino en construir un bienestar que abarque tanto el cuerpo como la mente.