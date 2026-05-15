Rafa de los Santos, Director de NFL España: "Estamos de vuelta con muchísimas ganas de repetir el éxito"

La semana ha sido frenética para Rafa de los Santos. El Director de NFL España ha gestionado en pocos días dos de los anuncios más importantes del año para el fútbol americano en nuestro país: el Draft de 2026, celebrado con un remote pick desde el estadio Santiago Bernabéu, y la confirmación de que Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals disputarán el segundo partido de la NFL en Madrid el próximo 8 de noviembre.

Ha sido una semana muy intensa, con el Draft y el anuncio del partido ¿Cómo ha ido todo?

La verdad es que ha sido una semana tras otra sin parar. Entre el Draft, el pick remoto que hicimos desde el Bernabéu, que nos fue excelentemente bien, y ahora todo el anuncio de qué equipo va a venir, te puedes imaginar que estamos bastante ocupados.

Con el partido de 2026 ya confirmado, con Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals como rivales, ¿qué cosas del partido de 2025 destacaron más para que la NFL decidiese volver?

No hay una sola cosa que podamos destacar, sino un conjunto. Desde la audiencia que se obtuvo en la televisión hasta la atención que se dio desde los medios, la gente que vino al estadio... casi 80.000 personas. Es una combinación de cosas que ha hecho que este año estemos de vuelta y con muchísimas ganas de repetir el éxito.

(La cifra oficial de asistencia fue de 78.610 espectadores, la segunda más alta de un partido internacional de la NFL en toda su historia, solo por detrás de Wembley.)

Para mí, esta ha sido la mejor serie de partidos internacionales desde que se llevan haciendo. Se habla mucho en Estados Unidos de ampliar el calendario y llegar a 16 partidos internacionales ¿Crees que ese es el camino de la liga?

Si miras hacia atrás, el año pasado jugamos seis partidos internacionales y este año jugamos nueve. El propio Commissioner comentó el año pasado que esa es la voluntad: hacer crecer la presencia internacional y estos calendarios fuera de Estados Unidos. Los hechos te dicen que lo que comentas es correcto.

Joe Burrow declaró que espera que los Bengals hagan por el fútbol americano lo que los Bulls hicieron por el baloncesto en los años 80 y 90. ¿Puede Burrow ser el Michael Jordan de la NFL en España? ¿Esa figura carismática a través de la cual la gente se aficiona al deporte?

Creo que lo que dijo Burrow demuestra esas ganas de crecer de manera internacional, de dar a conocer la NFL fuera de Estados Unidos. Y demuestra lo alineados que están todos los actores de la liga: la liga, los equipos, los jugadores. Eso nos reconforta, porque nos damos cuenta de que todo el mundo tiene el mismo objetivo.

Los equipos con derechos de marketing en España son los Bears, los Chiefs y los Dolphins. Los Dolphins jugaron aquí el año pasado. ¿Por qué no son Bears o Chiefs los que vienen a jugar? ¿En qué se basa la NFL para elegir los equipos que viajan al exterior?

Hay una cuestión de calendario donde todo está muy parametrizado y donde se hace un proceso de selección de equipos, cruces y calendario. El equipo local, en este caso los Falcons, es algo que se decide con un poco de antelación porque todos los años, dependiendo de la conferencia, hay un equipo que juega un partido internacional como local.

Luego, el hecho de que un equipo tenga derechos de marketing en ese mercado se tiene en cuenta, pero no es lo único.

Por eso este año no hay ningún equipo con derechos de marketing involucrado: no hay una regla escrita que diga que por el hecho de tener derechos de marketing vas a jugar en ese mercado. Te posiciona mejor, pero como queda claro este año, no es lo único.

Los Bears llevan vinculados a España desde el partido inaugural de 2024. Este año, sin embargo, no están. ¿Por qué?

Este año a los Bears les correspondía jugar un partido adicional en casa como equipo de la conferencia Nacional, lo que significa que no podían ser el equipo local en un partido internacional. Al no poder cumplir ese rol, entran en juego los parámetros del proceso de elaboración del calendario, que son mucho más complejos y no permiten elegir a dedo.

Los Bengals no juegan fuera desde 2019. ¿Es importante para la NFL qué equipos viajan, o la liga da por hecho que cualquier partido va a llenar un estadio en España?

Cuando miras los partidos internacionales, tenemos mucha suerte de que el nivel vaya creciendo. Dentro de la NFL, el nivel de un equipo no es representativo de lo que pasó el año anterior, precisamente por el sistema de draft: en un año puedes haber jugado muy mal, pero al siguiente puedes tener un equipazo.

El mismo enfrentamiento no tiene por qué ser el mismo partido. Tiene mucho más que ver con esa voluntad siempre de mejorar, de tener partidos competitivos, que poco a poco nos lleva a lo que pasa este año: una serie de partidos internacionales que sobre el papel son bastante competitivos.

Para terminar, el flag football. Ya está en colegios de Madrid y Barcelona, y será deporte olímpico en Los Ángeles 2028. ¿Cuál es el objetivo de esta implementación a largo plazo?

El flag football es fundamental para nosotros y una gran parte de nuestro esfuerzo va dirigido a que cada año sea más conocido. Trabajamos con diferentes colegios, con parte de los equipos con derechos de marketing y con la Federación Española de Fútbol Americano.

Pensamos que es un deporte que, en el momento en que se conozca, va a generar mucho interés: es muy divertido, muy inclusivo y te da la oportunidad de pasar un rato excelente con relativamente poca inversión, sin necesidad de comprar mucho equipamiento.

El hecho de que en 2028 sea deporte olímpico nos anima mucho. Es un proyecto a largo plazo y estamos trabajando en muchas direcciones y con muchos partners para que tenga éxito.