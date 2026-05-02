Simone Biles (28), gimnasta americana con 11 medallas olímpicas: "No sé dónde estaría si no hubiera sido adoptada"

Simone Biles es reconocida como una de las mejores gimnastas de la historia, gracias a la complejidad y ejecución impecable de sus rutinas. A lo largo de su trayectoria ha cosechado numerosas medallas en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, consolidándose además como una figura de referencia global, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su firme defensa de la salud mental.

Desde sus inicios, destacó por su potencia y explosividad, especialmente en las pruebas de salto y suelo, así como por su capacidad para innovar con elementos nunca antes vistos. Tal ha sido su impacto que algunos de estos movimientos llevan su nombre en el Código de Puntuación de la gimnasia artística.

Fuera de la competición, su relevancia mediática ha crecido de forma notable y la estadounidense se ha abierto en canal en el podcast Call Her Daddy al recordar su paso por el sistema de acogida antes de ser adoptada

“No tengo ni idea de dónde estaría sin haber sido adoptada. Desafortunadamente, podría haber terminado siendo la misma estadística en la que terminan otros niños de acogida. A los 18 años te echan de un hogar de acogida y te quedas sin hogar. Temo por lo que habría sido mi vida”, afirmó la estadounidense.

Durante la entrevista, Simone Biles explicó que ingresó en el sistema de acogida con solo tres años. "Yo era muy pequeña, solo tenía tres años", recordó, señalando que fue más adelante cuando comprendió qué había ocurrido realmente en su entorno familiar.

Simone Biles, durante su actuación en los Juegos Olímpicos de París. Europa Press

"Había abuso de drogas y alcohol", explicó, dejando claro que la situación en casa no era sostenible. A pesar de su corta edad, conserva recuerdos muy concretos de aquel periodo. "Lo único que recuerdo es estar ansiosa cuando nos íbamos a dormir", relató, al explicar el miedo que sentía a ser separada de sus hermanos.

"Tenía mucho miedo de despertarme y que mi hermano no estuviera allí", añadió, describiendo una situación habitual en los hogares de acogida donde los menores podían ser trasladados sin previo aviso.

Ese temor le llevó a tomar decisiones que reflejan el nivel de angustia que vivía. "Siempre me escapaba para dormir con él", contó, subrayando que su prioridad era mantenerse unida a su familia. "Para mí era como: tenemos que estar juntos", insistió.

El punto de inflexión llegó cuando sus abuelos la adoptaron a los seis años. Desde entonces, pasaron a ser sus padres. "Ser adoptada desde los seis años hasta ahora ha sido un camino muy largo", explicó, reconociendo que ese proceso ha influido tanto en su carrera como en su identidad personal.

"Ha sido un largo viaje, tanto profesionalmente como para saber quién es Simone", matizó.

El apoyo familiar

Biles también destacó la naturalidad con la que su familia abordó la adopción desde el principio. "Desde el momento en que nos adoptaron, nos dijeron: sois adoptados", recordó. Para ella, aquello nunca fue un problema. "Yo pensaba: perfecto, ¿por qué no?", dijo, reflejando cómo lo asumió con total normalidad.

Sin embargo, esa naturalidad contrastaba con la reacción de otras personas. "Recuerdo que un día en el gimnasio dije que era adoptada y todo el mundo se quedó en shock", explicó. "Yo estaba confundida, pensaba: ¿por qué todo el mundo se sorprende?", añadió.

Simone Biles, con sus medallas conseguidas en los JJOO de París 2024 Reuters

La gimnasta fue especialmente clara al hablar del papel de sus padres adoptivos en su vida. “Para mí significa el mundo”, dijo sobre su apoyo constante. "Nunca se han perdido una competición", aseguró.

Ese respaldo ha sido, según explicó, determinante desde que era una niña. "Me han apoyado en todo lo que he querido hacer desde pequeña", afirmó.

Cuando le preguntaron cómo habría sido su vida sin esa adopción, la respuesta fue tajante: "Todo".