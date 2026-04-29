La KLM Norte vs Sur ajusta su recorrido por las calles de Madrid: la victoria se decidirá en las proximidades del Retiro

Los corredores norteños y sureños se lanzarán por 10 kilómetros homologados por la Real Federación Española de Atletismo.

La KLM Norte vs Sur modifica su pista de aterrizaje. Debido a las obras en el entorno de Atocha y Paseo de la Reina Cristina, Norte y Sur dirimirán el final de su duelo en las proximidades del Retiro, en la Avenida de Menéndez Pelayo.

A pesar de este cambio, la KLM Norte vs Sur mantiene toda su esencia, con un perfil favorable. Desde su ya clásica salida en la calle Mateo Inurria, en las proximidades de Plaza Castilla, los corredores norteños y sureños se lanzarán por 10 kilómetros homologados por la Real Federación Española de Atletismo realmente frenéticos.

La única modificación destacada en el recorrido, además de la meta, se sitúa entre el kilómetro 4 y 5, con la prolongación del tramo de Príncipe de Vergara hasta Plaza Cataluña, para alcanzar la calle de Serrano desde calle del Cinca.

KLM Norte vs Sur 2025

Por lo demás, se mantiene ese vuelo de norte a sur, con sus toboganes de la parte intermedia, descendiendo por Serrano hacia la Puerta de Alcalá.

Este será el punto clave de la carrera, rodeando la Puerta de Alcalá, instantánea por excelencia de la carrera. Y es que el ascenso por la calle de Alcalá y el inicio de O´Donnell hasta la avenida de Menéndez Pelayo, con el Retiro como compañero de esfuerzos, marca el tramo más exigente de la prueba.

El último kilómetro será rapidísimo, para exprimir el crono y aterrizar en la nueva meta de la KLM Norte vs Sur con una gran marca oficial, y, quién sabe, quizás contribuyendo al éxito colectivo del equipo.

¿Norte o Sur? Esa es la cuestión en este pique deportivo cargado de buen rollo. Da igual las motivaciones para escoger el bando. Lo que realmente importa es que desde el mismo momento en el que te inscribes y eliges equipo, te convertirás en parte fundamental de su éxito.

KLM Norte vs Sur 2025

Porque todos los tiempos de los participantes contarán para el global del equipo, siendo el equipo con una media neta de tiempos más rápida el que triunfe en el gran pique de la capital.

De momento, el Sur domina con claridad este duelo, con 11 victorias y como vigentes campeones, frente a los cinco triunfos de los norteños.

Un duelo al que vuelve Skechers, que ya impulsó el #MadridSePica durante un lustro, y vuelve para animar a los corredores a tomar posición por uno de los puntos cardinales de la capital, al ritmo de sus zapatillas de running, para conseguir sus metas.

Lucha contra la huella de carbono

No solo será un pique colorido, divertido y lleno de velocidad. La KLM Norte vs Sur volverá a apostar por la lucha contra la huella de carbono de la mano del patrocinador principal de la prueba, KLM Royal Dutch Airlines.

Entre las medidas que se implementarán en esta línea estarán la priorización de fuentes de energía limpias y vehículos en carrera sin emisiones de CO2, reducción del uso de plásticos durante su desarrollo, y empleo de señalética con materiales reciclables o reciclados.

Además, las camisetas de ambos equipos serán de tejido ECO, para visibilizar en cada zancada el cuidado del entorno.

Además, la KLM Norte vs Sur colabora con la Asociación Reforesta, invitando a los participantes a que colaboren con esta ONG en el momento de inscribirse a la prueba para combatir la desertificación a través del trabajo por la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el entorno de la Comunidad de Madrid.

Las inscripciones para la KLM Norte vs Sur están disponibles en www.klmnortevssur.com a 16,80 euros hasta este domingo 3 de mayo a las 23:59 horas en el primer tramo de inscripción.

A partir de esta fecha, el billete de este vuelo por las calles de Madrid pasará a ser de 17,80 euros, un motivo más para volar a la web oficial de la carrera y reservar ya el dorsal para la KLM Norte vs Sur.

XVII KLM NORTE VS SUR

Fecha: 21 de junio.

Hora: 8:30 horas.

Lugar: Madrid.

Inscripciones: www.klmnortevssur.com a 16,80 euros (hasta este domingo 3 de mayo) y 17,80 euros (hasta agotar dorsales).

Prensa: prensa@nortevssur.com o 628 207 222 (Adrián Arcos).