'Zero Excusas', el reto de Red Bull y Strava, culmina en el Riyadh Air Metropolitano con un entrenamiento épico

Sin excusas, sin límites y con un objetivo común. El Estadio Riyadh Air Metropolitano se ha convertido este fin de semana en el escenario de un entrenamiento sin precedentes.

Era la culminación de Red Bull Zero Excusas, el reto que ha movilizado a miles de personas en toda España hasta superar la meta colectiva de 150 millones de minutos de actividad física, llegando a sumar 274 millones de minutos entre 81.328 participantes.

Lo que comenzó como una forma de dar alas a los propósitos de año nuevo, transformándolos en un desafío colectivo a través de Strava, ha evolucionado en una experiencia inmersiva donde el esfuerzo individual ha alcanzado una dimensión épica.

Red Bull Zero Excusas, en el Riyadh Air Metropolitano Red Bull Content Pool

125 participantes han sido los protagonistas de Red Bull Zero Excusas, viviendo en primera persona un entrenamiento único que ha llevado la motivación a un nuevo nivel.

La experiencia ha contado con la participación de una nueva generación de atletas españoles, que han motivado, inspirado y entrenado junto a los participantes:

Pepe Martí, una de las grandes promesas del automovilismo internacional; Edgar Canet, rider de motociclismo off-road; Laura Coviella, surfista canaria de olas grandes; y Courage Adams, que compite en ciclismo en la modalidad de BMX estilo libre.

Desde su llegada, los asistentes han sido recibidos con un briefing inicial que anticipaba lo que estaba por venir: un estadio que late al ritmo de los participantes.

Red Bull Zero Excusas, en el Riyadh Air Metropolitano Red Bull Content Pool

El verdadero punto de inflexión ha llegado al pisar el césped: Red Bull Zero Excusas comenzaba desde los vestuarios del Riyadh Air Metropolitano, accediendo al campo a través del mismo recorrido que siguen las estrellas del fútbol antes de saltar al campo.

El estadio no ha sido solo un escenario, sino un organismo vivo, reaccionando en tiempo real a la intensidad y la energía generada por el grupo. Lejos de competir entre sí, los participantes han trabajado a favor de un objetivo claro: desbloquear el estadio al 100%.

Pantallas, iluminación y sonido se han sincronizado con la frecuencia cardíaca media del grupo, convirtiendo el esfuerzo físico en un espectáculo colectivo, inmersivo y emocional, según realizaban pruebas como salto de cajón, farmer carry, remo, bike o zancadas con peso, el estadio ha latido al ritmo de los participantes.

De este modo, Red Bull Zero Excusas ha conseguido algo más que sumar minutos de entrenamiento: ha construido una comunidad. Durante semanas, miles de personas han registrado su actividad con un objetivo común, demostrando que el esfuerzo compartido multiplica los resultados.

Red Bull Zero Excusas, en el Riyadh Air Metropolitano Red Bull Content Pool

La noche del 24 de abril, ese esfuerzo tuvo su recompensa final en forma de una experiencia inolvidable, donde tecnología, deporte y emoción se fusionaron para crear un espectáculo físico y sensorial único.

Red Bull Zero, con cafeína, vitaminas del grupo B y taurina, ha impulsado un reto donde la energía colectiva ha llevado el entrenamiento a un nuevo nivel.