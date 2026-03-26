Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton: "Ha sido un viaje maravilloso"

La jugadora onubense, auténtica leyenda del bádminton que derribó barreras impensables, deja el profesionalismo tras sus graves problemas con las lesiones.

Carolina Marín ya no volverá a jugar al bádminton a nivel profesional. La jugadora andaluza anunció este jueves su retirada a través de un vídeo en sus redes sociales. "Mi camino acaba aquí", comentó la onubense.

Carolina, la mayor leyenda del bádminton español que consiguió cotas impensables para una jugadora nacional, se lesionó de gravedad en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. La de Huelva se rompió el cruzado y los dos meniscos en las semifinales del torneo olímpico cuando tenía la final a su alcance, y desde entonces no había vuelto a competir.

La Federación anunció la semana pasada el regreso de Marín para el Europeo que se disputará en Huelva entre el 6 y el 12 de abril, pero finalmente no se producirá ese anhelado retorno de Carolina en su casa.

Un camino que se termina

"Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque de una u otra forma también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso", escribió Carolina Marín acompañando al vídeo de despedida.

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