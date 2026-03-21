España, plata mundial en el relevo mixto de 4x400: un histórico récord para subir al podio en Torun

El atletismo español volvió a escribir su nombre en la historia en Torun. En el estreno del relevo mixto 4x400 en un Mundial bajo techo, el cuarteto de España se colgó una medalla de plata que confirma el excelente momento del país en las pruebas de relevos.

Sobre la pista del Kujawsko-Pomorska Arena, España no solo subió al podio: lo hizo con un nuevo récord nacional que sitúa a este relevo entre las grandes potencias mundiales de la especialidad.

El conjunto formado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás, velocistas del Plan Nacional de Relevos, llegaba a Polonia con aspiraciones reales de pelear por todo.

¡PLATA EN EL RELEVO 4X400 MIXTO!



🥈 Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás dan a #EspañaAtletismo su primera medalla en los #WorldIndoorChamps



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España venía de firmar resultados de enorme nivel en los últimos años: plata continental bajo techo en Apeldoorn en el 4x400 mixto y, sobre todo, un oro histórico en el Mundial de Relevos de 2025 al aire libre, donde el relevo español sorprendió a Estados Unidos con un final de carrera memorable.

Torun suponía, sin embargo, un reto distinto. Por primera vez, la prueba se incluía en el programa oficial de un Mundial bajo techo, con los grandes países reorganizando sus equipos para atacar una disciplina que mezcla mujeres y hombres y obliga a los técnicos a afinar el orden de posta casi al milímetro.

España, que ha hecho de la estabilidad del grupo su principal fortaleza, llegó con la seguridad de quien sabe que corre en familia. El propio Markel Fernández lo resumía en la previa: gracias al PNR, "entrenamos y hacemos concentraciones. Al final eso te lleva a convivir y a pasar de ser compañeros a ser amigos, y es algo que se nota en la pista".

La final confirmó esas sensaciones y tuvo un desenlace de alto voltaje. El último relevo español encaró la recta final en plena pelea por la plata y el bronce, con la medalla prácticamente al aliento de cada zancada. El tiempo final no solo bastó para asegurar el segundo puesto, sino que pulverizó el récord nacional.

En un contexto en el que España ya había brillado en relevos femeninos -oro en el 4x400, plata en el 4x100 y doble récord nacional en el Mundial de Relevos 2025-, este nuevo registro en el 4x400 mixto consolida la etiqueta de gran potencia que el equipo nacional ha ido ganando en los últimos campeonatos.

En la zona mixta, la emoción se palpaba en cada declaración. "Es una prueba especial porque el atletismo suele ser un deporte individual y aquí somos un equipo", recordaba de nuevo Markel, subrayando la importancia de haber convertido un grupo de especialistas dispersos en un bloque compacto.

Lo que hace unos años parecía un sueño -ver a España discutir medallas en relevos con las grandes potencias tradicionales- es ya una realidad que se repite.

Torun añade una línea más a ese relato: una plata mundial en el relevo mixto de 4x400, un récord nacional histórico y la sensación de que este no es un techo, sino otra estación de paso en el camino de un grupo que ha decidido acostumbrarse a vivir en los podios