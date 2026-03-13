Karlos Arguiñano, chef, sobre el plato favorito de Duplantis: "El mejor pollo frito no se hace con prisas. Lleva 7 especias en total"

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Comensales: 4

El plusmarquista mundial de salto con pértiga Armand Duplantis es capaz de superar los seis metros con una dieta que, fuera de competición, incluye más pollo frito del que cualquier nutricionista recomendaría.

Tras el oro olímpico en París con un salto de 6,25 metros, el sueco confesó que devoraba pollo frito un día sí y otro también.

Esa debilidad conecta con un clásico de la cocina norteamericana que Karlos Arguiñano llevó a Cocina Abierta: el pollo frito al estilo Kentucky, marinado en especias y con un rebozado crujiente que convierte una pechuga en un bocado adictivo.

Pollo frito de chef con marinado de especias

En la receta de Arguiñano, el secreto es un doble proceso: primero un marinado líquido de harinas y especias donde el pollo reposa entre dos y tres horas, y después un rebozado seco que le da el acabado crujiente por fuera y jugoso por dentro.

Para cuatro comensales parte de una pechuga entera de unos 600 gramos cortada en tiras, acompañadas de ensalada verde.

Ingredientes Pechuga de pollo entera, 600 g

Harina de trigo (marinado), 200 g

Harina de maíz refinada, 100 g

Curry (marinado), 1 cucharadita

Ajo en polvo (marinado), 1 cucharadita

Cayena (marinado), ½ cucharadita

Tomillo (marinado), ½ cucharadita

Eneldo (marinado), ½ cucharadita

Estragón (marinado), ½ cucharadita

Agua, 400 ml

Harina de trigo (rebozado), 200 g

Curry (rebozado), 1 cucharadita

Ajo en polvo (rebozado), 1 cucharadita

Pimentón dulce (rebozado), 1 cucharadita

Cayena (rebozado), ½ cucharadita

Tomillo (rebozado), ½ cucharadita

Eneldo (rebozado), ½ cucharadita

Aceite de oliva virgen extra para freír

Sal y pimienta Paso 1 Mezclar en un bol la harina de trigo, la harina de maíz, el curry, el ajo en polvo, la cayena, el tomillo, el eneldo y el estragón. Añadir el agua poco a poco removiendo con varilla hasta obtener una masa sin grumos. Paso 2 Cortar la pechuga en tiras, salpimentar y sumergirlas en el marinado. Tapar y dejar reposar en la nevera entre dos y tres horas. Paso 3 Preparar el rebozado seco en otro bol mezclando harina de trigo con curry, ajo en polvo, pimentón dulce, cayena, tomillo y eneldo. Paso 4 Calentar abundante aceite en un cazo hondo. Sacar las tiras del marinado, pasarlas por el rebozado seco y freírlas uno o dos minutos por cada lado hasta que estén doradas. Paso 5 Escurrir sobre papel absorbente y servir de inmediato con una ensalada verde aliñada con aceite, vinagre y sal.

El capricho del mejor pertiguista de la historia

Duplantis ha reconocido que la disciplina alimentaria previa a los Juegos no es sostenible a largo plazo. El pollo frito representa ese desahogo tras meses de restricción, un ritual que comparte con millones de aficionados a la cocina americana.

Prepararlo en casa con la receta de Arguiñano permite controlar la calidad del aceite, el tipo de pollo y las especias, acercando el capricho a algo más razonable sin renunciar al crujiente que hace feliz al campeón.