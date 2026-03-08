De Iris Tió a María Pérez pasando por Aitana Bonmatí y Ana Alonso: el año dorado de las deportistas españolas

El deporte femenino español ha vivido 12 meses para la historia. Desde la explosión de Iris Tió en la natación artística hasta la consolidación de María Pérez en la marcha. Todo ello cobra mucho más sentido el 8M, día en el que se celebra su lucha, talento y conquistas.

A lo largo del año, las deportistas españolas han dominado escenarios europeos y mundiales y han demostrado cómo el deporte femenino ha evolucionado, llegando a alcanzar el nivel en el que se encuentra hoy.

Los títulos no han llegado únicamente de manera individual, como puede ser el caso de Aitana Bonmatí consiguiendo levantar el Balón de Oro. Algunos de los equipos también han logrado grandes resultados.

La gloria deportiva se ha conseguido en diversas modalidades, incluyendo algunas donde el deporte español no había tenido una gran repercusión. En España se ha conseguido implementar la cultura del deporte en muchas disciplinas y ha dado sus frutos.

Los dos deportes rey

El fútbol y el baloncesto son los dos deportes que más seguidores tienen. Las jugadoras tienen una gran repercusión por esto y son un ejemplo a seguir para muchas jóvenes. En el apartado individual destaca Aitana Bonmatí, que ha conseguido levantar su tercer Balón de Oro por delante de su compañera en la Selección, Mariona Caldentey.

La jugadora del FC Barcelona es un ejemplo tanto fuera como dentro del campo. Con su equipo ha conseguido ganar todos los títulos a nivel nacional y también, llegando a la final de la Champions League. Título que este año no consiguió levantar.

Aitana Bonmatí celebra un gol contra el Real Madrid Europa Press

La Selección también ha tenido un gran año. El anterior verano salieron subcampeonas de Europa, perdiendo en la final por penaltis contra Inglaterra. Sin embargo, este pasado invierno España consiguió ganar la Nations League.

Alexia Putellas salió nombrada Jugadora de la Fase Final de la competición. La catalana tuvo un papel fundamental en la victoria en la final contra Alemania y en las semifinales contra Suecia, llegando a marcar tres goles en esta última.

En baloncesto, la Selección ha conseguido ser subcampeona de Europa, perdiendo la final contra Bélgica por solo dos puntos.

Iris Tió en natación sincronizada

La nadadora catalana Iris Tió deslumbró en el Mundial de Singapur 2025. Consiguió seis medallas en natación sincronizada y tres de ellas fueron de oro. Además, fue la primera en colocar a España en lo alto del podio de un Mundial en natación sincronizada.

La española también fue galardonada con el Premio León de EL ESPAÑOL al deporte en 2025, por todo lo que consiguió representando a su país.

Iris Tió con las seis medallas conseguidas

Iris no solo consiguió premios a nivel individual. La española logró dos oros junto a otro compañero, Dennis González en el dúo mixto y Lilou Lluis en el dúo libre femenino.

Continuando con los deportes acuáticos, la selección española de waterpolo, consiguió el bronce en ese mismo Mundial de Singapur, tras vencer a Estados Unidos en la final de consolación.

María Pérez reina del atletismo

La atleta española se ha convertido este año en la deportista española, incluyendo hombres y mujeres, con más victorias en los Mundiales de atletismo. Consiguió su cuarta medalla de oro, revalidando sus títulos de campeona del mundo.

La granadina ganó los 20 kilómetros marcha y los 35. Se convirtió en la primera atleta en conseguir dos oros en dos Campeonatos del Mundo seguidos en la categoría femenina, iendo la cuarta atleta de la historia en lograr esta hazaña junto a figuras como Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah.

María Pérez, con sus dos medallas de oro en el Mundial de Tokio 2025 RFEA

María consiguió llevarse el Premio León de EL ESPAÑOL al deporte en 2024, junto a Álvaro Martín, y ha vuelto a demostrar que es un orgullo para el deporte español.

Y no fue la única atleta que triunfó en el Mundial en la categoría de atletismo. Ana Peleteiro consiguió la medalla de bronce en Triple Salto, sumando así su novena medalla internacional.

Fátima Diame también logró su segunda medalla mundial consecutiva en salto de longitud 'indoor', una medalla de bronce que consiguió tras tener que cambiar su forma de saltar por culpa de las lesiones.

Paula Sevilla ha sido otra de las grandes figuras españolas en el atletismo. La española logró una histórica medalla de bronce en los 400 metros lisos en el Campeonato de Europa, con un tiempo que igualó el récord de España.

Paula Sevilla durante el Europeo de atletismo.

Paula también ha logrado dos medallas en el Mundial, en la categoría de relevos 4 x 400 y 4x100. El equipo español femenino, formado por Daniela Fra, Blanca Hervás, Eva Santidrián y la propia Paula, del 4x400, obtuvo un oro histórico que batió el récord de España.

El equipo que compitió en el relevo del 4x100 estaba compuesto, además de por Paula, por Jaël Bestué, Maribel Pérez y Esperança Cladera logró la plata, parando el crono en la segunda mejor marca nacional de todos los tiempos en esta modalidad.

Ana Alonso la más reciente

La esquiadora ha conseguido llevarse dos medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno, un hito histórico para España. La española logró el bronce en la prueba de sprint individual femenino y en relevo mixto junto a Oriol Cardona.

Ana sufrió una lesión meses antes de estos Juegos y las opciones de disputarlos se vieron muy reducidas, llegando a ser prácticamente nulas. Sin embargo, ella creyó que podía lograrlo y luchó por ello.

Ana Alonso, tras conquistar el bronce olímpico en los JJOO de Milán-Cortina 2026 EFE

La española es un ejemplo a seguir para muchos deportistas. Lograr esas dos medallas en las condiciones en que se dieron está al alcance de muy pocos y Ana, con su trabajo, consiguió ser una de estas elegidas.

Más medallas mundialistas

Durante este año, las españolas han conseguido imponerse en multitud de modalidades, incluyendo aquellas que no son tan conocidas o seguidas para el aficionado general.

En vela, Marta Cardona consiguió el oro en la modalidad mixta, al igual que Paula Barceló y María Cantero que juntas lograron llevarse otro título. En surf, Janire González-Etxabarri se llevó el oro de manera individual. Mientras que Angels Moreno y Viktoriia Yarchevska lograron ponerse la medalla de bronce en piragüismo.

En los deportes de combate también han triunfado las deportistas españolas. En judo, Laura Martínez consiguió la medalla de bronce, el mejor resultado de su carrera deportiva. Además, en taekwondo, Lena Moreno se llevó la medalla de bronce a sus 19 años, convirtiéndose en una de las principales promesas españolas en esta competición.

Misma medalla que se colgó Mavi García en la ruta en bici del Campeonato del Mundo. La ciclista lo consiguió a sus 41 años, cuando parecía que ya estaba en el tramo final de su carrera y que no iba a conseguir ningún éxito más.

Mavi Garcia con la medalla de bronce Europa Press

Las últimas dos llamadas se consiguieron el modalidades de tiro. Elia Canales logró la medalla de oro en tiro con arco mixto con Andrés Temiño como pareja. Y Mar Molné logró, por segunda vez, subirse a lo más alto del podio en Tiro Olímpico.

Las deportistas de España han demostrado la capacidad que tienen de competir y de ganar en el deporte. Mirando a los próximos doce meses, llegan más campeonatos y con ellos se esperan más victorias españolas.