Ya es oficial: los Atlanta Falcons serán el equipo local en Madrid en el segundo partido de la NFL en el Bernabéu en 2026

La NFL volverá a convertir el Santiago Bernabéu en epicentro del deporte estadounidense en Europa con la confirmación oficial de que los Atlanta Falcons ejercerán como equipo local en el segundo partido de temporada regular que la liga dispute en Madrid.

Tras el éxito del debut histórico de 2025, el coliseo blanco se consolida como sede fija dentro del programa de internacionalización de la competición.

El encuentro, previsto para el otoño de 2026, se enmarca en el acuerdo multianual firmado entre la NFL, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y el Real Madrid, que garantiza nuevos partidos en la capital española a partir de esa fecha.

Cartel promocional del anuncio de la llegada de los Atlanta Falcons al Bernabéu.

La elección de los Falcons, una de las franquicias más clásicas y reconocibles de la liga, subraya la apuesta por combinar tradición deportiva con expansión de marca en un mercado en pleno crecimiento. Los de Atlanta eran el único equipo con derechos internacionales de mercado que no tenía asignado partido.

“Estamos increíblemente orgullosos de formar parte de un partido de temporada regular de la NFL en Madrid, en el icónico Bernabéu", dijo el presidente y CEO de los Falcons, Greg Beadles.

"Atlanta y Madrid son una combinación natural, ya que acogeremos dos partidos de la fase de grupos de la Selección española de fútbol en el próximo Mundial. Esta oportunidad refleja el continuo crecimiento global tanto de la NFL como de los Atlanta Falcons y esperamos profundizar la conexión con nuestra comunidad europea al organizar otro gran evento deportivo en casa", añadió.

El Bernabéu, que ya aprobó con nota en el primer duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, volverá a mostrar su versatilidad con su césped retráctil, el techo cerrado y un dispositivo tecnológico pensado para replicar la experiencia de un gran evento NFL en Estados Unidos.

La organización prevé un despliegue que irá más allá de los cuatro cuartos: fan zones, actuaciones musicales y activaciones comerciales en torno al estadio durante todo el fin de semana.

Para Madrid, este segundo partido consolida la ciudad como parada fija en el calendario internacional, junto a Londres y Alemania, y refuerza su imagen como destino global de grandes eventos deportivos.

La presencia de los Falcons como locales apunta, además, a una importante movilización de aficionados procedentes de Atlanta y de otras ciudades europeas, con un impacto económico estimado de decenas de millones de euros entre hoteles, restauración y consumo asociado.