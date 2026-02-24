Vicente del Bosque y Álex Palou, galardonados en la XII edición de los Premios María de Villota

La celebración de los Premios María de Villota se volvía a organizar en la sede del Comité Olímpico Español (COE) por segundo año consecutivo, donde se rindió homenaje por decimosegunda vez a la primera mujer española en pilotar en Fórmula 1 y un ejemplo a seguir para los deportistas españoles.

Los premios dejaron como principales protagonistas a Vicente del Bosque, Álex Palou, José María Olazábal y Paula Leitón, todos ellos con un gran recorrido en el mundo deportivo, siendo figuras para el deporte español.

El jurado de los Premios también quiso premiar a José Luis Martínez-Almeida, el cual ha invertido más de 410 millones de euros desde 2019 en dotaciones deportivas municipales, dejando clara la importancia que tiene el deporte para el alcalde de Madrid.

Foto del escenario de los Premios Cristina Villarino

La entrega de los premios fue especial este año, lo entregaron grandes celebridades que están ligadas al mundo del deporte y también dedicaron a los galardonados unas palabras.

La ceremonia comenzó con la actuación del violinista Pablo Navarro, que ya estuvo en los premios que se otorgaron el año anterior. Y daba paso al presentador Javier Callejo, que iba a llevar la batuta durante todo el acto.

Los premiados

Paula Leitón fue la primera en subirse al escenario, actual jugadora de waterpolo del Zodiac Atlètic Barceloneta, que logró ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París en 2024 y la plata en los Juegos de Tokio en 2020.

La catalana ha sufrido los últimos años críticas por su cuerpo y ha sido un ejemplo tanto dentro como fuera del campo. Es un modelo a seguir para las mujeres y también para los hombres.

Jennifer y Paula abrazándose Cristina Villarino

Le entregaba el premio otra jugadora de waterpolo, la histórica Jeniffer Pareja, que valoró cómo había enfrentado Paula las críticas: "No luchaba solo por ella, lo hacía por toda la gente que les molesta esos comentarios".

La propia Paula, ya con el premio, quiso seguir remarcando la importancia de esa lucha: "Es importante luchar por la gente que no tiene voz y recibe ese tipo de comentarios".

Paula Leitón con su premio Cristina Villarino

Después llegó el turno de Vicente del Bosque. El exentrenador y exjugador del Real Madrid y de la selección española, con la que ganó el Mundial en 2010 y la Eurocopa de 2012. Y como entrenador del conjunto blanco, logró ganar dos Champions y como jugador acumuló 5 Ligas y 4 Copas del Rey.

Le dio el premio José Luis Llorente, y tras dárselo al entrenador, este quiso remarcar lo realmente importante cuando se consigue un título: "No es sólo ganar, es cómo se gana, trasladar como ejemplo las mejores conductas".

Del Bosque posando con el premio Cristina Villarino

Tras Del Bosque, siguió Edurne Pasaban, la retirada alpinista de 52 años. Edurne es un referente a nivel mundial, es la primera alpinista española en ascender las 14 montañas más altas de la Tierra, un evento que se denomina como 'ochomiles'.

Edurne se ha convertido en una figura del deporte y ya ha sido galardonada con otros premios como la Medalla de Oro al Mérito Deportivo en 2010 o el Premio Nacional del Deporte Reina Sofía un año después.

Edurne Pasabán hablando tras recibir el premio Cristina Villarino

Recibió el premio de la mano de Lola Fernández, que reconocía lo importante que es Edurne en el mundo del deporte: "No sé si estoy a la altura de ella".

La alpinista, por otro lado, seguía en la misma línea que había dicho Vicente del Bosque: "No es lo que conseguimos, es cómo lo logramos".

Olazabal hablando tras recibir el premio Cristina Villarino

Le siguió José María Olazábal, el golfista español, considerado por muchos una leyenda a nivel nacional y a nivel mundial. El jugador de golf, a sus 60 años y tras 40 años siendo profesional, ha conseguido 25 victorias internacionales.

Además, pertenece desde 2009 al Salón de la Fama, donde se encuentran los jugadores con un legado histórico. Es el mayor recibimiento individual que se puede conceder en este deporte y lo ha conseguido el español.

El golfista recibió el premio de la mano del Presidente de la Federación Española de Golf, Juan Guerrero-Burgos, Olazábal quiso dedicar unas palabras a María de Villota: "Las personas nunca mueren si nos acordamos de ellas".

El último fue Álex Palou, el piloto con una gran trayectoria en la IndyCar, la competición de monoplazas más importante de Estados Unidos. Este año ha logrado levantar su cuarto título en la serie y ha ganado las 500 Millas de Indianápolis, siendo el primer español en la historia en conseguir esta victoria.

El piloto no pudo asistir al evento por culpa de estar preparándose para su siguiente carrera, pero envió un vídeo donde dejaba claro su orgullo por conseguir este galardón: "Es un honor y un placer haber ganado este premio".

Almeida y su apoyo al deporte

El jurado quiso reconocer al alcalde de Madrid el apoyo que ha dado en sus años de mandato al deporte en la capital. Almeida recogió el premio con todas las personas del jurado en el escenario.

Almeida quiso recordar a todos los premiados anteriormente: "Nos debemos sentir orgullosos del ejemplo humano que todos estos grandes deportistas nos dan".

Almeida hablando tras recibir el reconocimiento Cristina Villarino

Además, se acordó de María: "Ha alcanzado la inmortalidad. Quiero que mi hijo me pregunte cuando vea este premio y yo poder decirle que todas las personas deberían ser como María".

La guinda del pastel llegó al final del discurso, cuando recordó que se está construyendo un nuevo circuito de Fórmula 1 y que se había construido una nueva calle, que llevará el nombre de María de Villota.

Almeida posando con el premio Cristina Villarino

Después de este gesto, el acto continuó con unas palabras de agradecimiento por parte del presidente del COE, que otorgó un detalle a los padres de María.

El acto concluyó con otra actuación del violinista Pablo Navarro, con la sinfonía de Sweet Caroline y de Shape of You, para poner el broche final a un acto que reconocía la labor en lo humano a grandes deportistas y que logra dejar vivo el legado de María de Villota.