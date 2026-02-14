La nueva vida de Steffi Graf: imagen de la marca de ropa deportiva Crivit e icono de la actividad física a nivel mundial

Ser el mejor de la historia en un deporte es casi tan complicado como acabar con el propio debate. Y es que hay tantas estrellas como opiniones. Sin embargo, si dividimos por especialidades, ahí la cosa cambia. Y es cuando empiezan a aparecer nombres que todos tenemos en mente. Uno de ellos es el de Steffi Graf.

La tenista alemana no solo tiene todo el derecho del mundo a estar dentro de esta batalla por méritos en el global de su carrera, sino que lo es por haber alcanzado un grado de brillantez con la raqueta como seguramente nunca nadie más lo ha hecho. En el año 1988, la exnúmero 1 del mundo se convirtió en la única tenista, hombre o mujer, en conquistar el verdadero 'Golden Slam'.

Es decir, ganar los cuatro grandes seguidos y el oro olímpico. Victorias que forman parte de una leyenda que con el paso del tiempo ha ido cambiando su vida por completo. De hecho, ahora su último triunfo ha sido convertirse en imagen de la marca Crivit, con la que promociona el hecho de hacer deporte como hábito saludable por todo el planeta.

Crivit, la marca de moda y equipación deportiva disponible en exclusiva en Lidl, redobla su apuesta esta primavera con la presentación de su nueva campaña internacional con presencia en más de 30 países y centrada en el disfrute del movimiento.

Bajo el lema 'The joy of movement', Crivit invita a redescubrir la motivación personal de cada uno, incidiendo en su mensaje y filosofía de potenciar la alegría del movimiento como el motor para transformar el deporte en pasión.

Crivit busca promover un enfoque auténtico que anima a la gente a escuchar su propio cuerpo y a implementar el movimiento en el día a día de una forma positiva, sin presión ni exigencias, sino por el mero hecho de sentirse bien.

Con este mensaje, la marca busca inspirar a las personas a divertirse, probar nuevas disciplinas y recordar que el bienestar reside en el propio movimiento, consolidando Crivit como la opción referente para facilitar el acceso a un estilo de vida activo y equilibrado gracias a su amplio surtido de productos con la mejor relación calidad-precio.

El lanzamiento marca un hito estratégico al dar comienzo a la colaboración con la leyenda del tenis Stefanie Graf como imagen y partner oficial de la marca. La extraordinaria trayectoria de Graf en el panorama deportivo internacional de élite incluye 22 victorias en torneos de Grand Slam y 377 semanas en la cúspide del ranking WTA.

A pesar de su recorrido estelar en el mundo del tenis, la visión de Graf acerca del deporte ha evolucionado, pasando de la competición y el máximo rendimiento a una visión más holística del bienestar, que busca inspirar a la gente a través de la motivación y el disfrute.

Steffi Graf se reinventa

"Para mí, el movimiento es mucho más que entrenamiento o rendimiento: forma parte de la calidad de vida y la alegría que quiero transmitir al mayor número de personas posible. La colaboración con Crivit y Lidl es muy importante para mí, ya que la marca comparte mi convicción de que el movimiento debe ser accesible para todos".

"Con su gama diversa, Crivit ofrece una calidad excepcional al mejor precio. Esto brinda a todos la oportunidad de probar el deporte de forma más accesible y experimentar por sí mismos la energía y el bienestar que un estilo de vida activo y saludable puede aportar a sus vidas", afirma Stefanie Graf.

Esta alianza tiene como objetivo establecer a Crivit como la marca de movimiento número uno en Europa, liderando el futuro del sector gracias a un enfoque de democratización e inclusión en el deporte.

Junto a la legendaria Stefanie Graf, Crivit se propone un objetivo claro: recordarnos que el deporte no debería ser una cuestión de números, récords o resultados, ya que la presión por el rendimiento suele ser el mayor obstáculo a la hora de intentar algo nuevo.

Por ello, Crivit ofrece moda y equipación deportiva de alta calidad a precios accesibles pensada para personas de todas las edades y niveles y que abarca una gran variedad de disciplinas deportivas. Al eliminar las barreras económicas y técnicas, Crivit facilita que todos puedan retomar el ejercicio simplemente por diversión.

"La misión que perseguimos con Crivit está profundamente arraigada en nuestra estrategia de negocio: Queremos que todos nuestros clientes puedan acceder a moda y equipamiento deportivo de alta calidad a precios imbatibles".

"Al colaborar con una deportista de talla mundial como Stefanie Graf, queremos inspirar a más personas a llevar un estilo de vida activo y saludable, integrando el deporte en sus vidas

Por nuestra parte, con nuestro enfoque omnicanal, nos comprometemos a estar dondequiera que estén nuestros clientes, desde su tienda Lidl más cercana hasta nuestra tienda online, y siempre con la mejor relación calidad-precio" afirma Antonio Alarcón, Director General de Cliente y Marketing de Lidl España.

Jens Thiemer, Chief Customer Officer de Lidl Internacional, explica: "Con el lanzamiento de Crivit , continuamos nuestra estrategia de construir marcas estratégicas sólidas en categorías que demuestran nuestra promesa de 'Lidl vale la pena' cada día gracias a una amplia gama de productos.

Tras el exitoso establecimiento de nuestra marca propia PARKSIDE en el sector del bricolaje y la jardinería, ahora con Crivit nos adentramos en una de las categorías más relevantes para llevar una vida más plena: deporte, ocio y ejercicio".

"El hecho de que Stefanie Graf, como partner de Crivit, haya elegido a Lidl para seguir difundiendo su misión en favor del ejercicio y la salud es un gran reconocimiento y, al mismo tiempo, una prueba de nuestro compromiso con nuestros estándares de calidad y de liderazgo en precios en Lidl".