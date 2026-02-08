La terrible caída de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno: terminó evacuada entre lágrimas en el helicóptero

Lindsey Vonn, la leyenda del esquí alpino estadounidense y figura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, ha protagonizado una fuerte caída en su debut en la prueba de descenso que la ha llevado a retirarse en helicóptero entre gritos de dolor.

La cuatro veces campeona del mundo y triple medallista olímpica se fue al suelo nada más comenzar el descenso después de que su brazo derecho se enganchara con una de las puertas.

Los gritos de dolor de la estadounidense dejó una imagen desgarradora. Y es que las lágrimas que cayeron del rostro de Lindsey Vonn fueron las de toda la comunidad olímpica. La carrera de la leyenda norteamericana había llegado a su fin de la forma más cruel posible.

La caída de Vonn se produjo en una de las primeras zonas clave del recorrido. Su participación en el descenso duró apenas dos curvas: en la primera pequeña meseta, durante el primer salto, perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Minutos después, Lindsey fue evacuada en helicóptero al hospital más cercano, donde habrá que esperar el comunicado oficial para conocer el alcance de la lesión.

La postura en la que se quedó evocó la de hace diez días en la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza), cuando sufrió la devastadora lesión en la rodilla izquierda: menisco roto, ligamentos cruzados dañados y un edema óseo.

La carrera se interrumpió tras el descenso de las trece primeras corredoras, de un total de 36. Hasta ese momento, la mejor marca la ostentaba la también estadounidense Breezy Johnson, quien, curiosamente, podría darle a Estados Unidos una medalla de oro 16 años después del triunfo de Lindsey Vonn.

Este ha sido el último capítulo de una pesadilla que empezó hace ocho días cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. No obstante, decidió no tirar la toalla y terminó tercera en el último entrenamiento previo al inicio de la cita olímpica invernal.