La NFL anuncia su regreso a Madrid y volverá a celebrar un partido en el Bernabéu en 2026

La NFL volverá a disputar un partido este 2026 en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha renovado el acuerdo y su estadio albergará por segunda vez en su historia un encuentro de la liga de fútbol americano de Estados Unidos.

Todavía no se ha concretado la fecha, así como tampoco los equipos que viajarán a España para jugar el partido. El éxito del duelo del pasado mes de noviembre entre Miami Dolphins y Washington Commanders fue total y de nuevo se repetirá la experiencia en Madrid.

Del mismo modo, se está negociando también la celebración de un partido en 2027, pero todavía no existe confirmación oficial al respecto.

Desde la NFL creen que el interés por este deporte crece a buen ritmo en España y en el resto de Europa. El buen ambiente vivido en el Bernabéu, con más de 70.000 espectadores y una amplia presencia de seguidores internacionales, ha sido determinante para que la liga decida repetir su apuesta por el Madrid.

Además, los informes de satisfacción de los asistentes han sido muy positivos, destacando la organización, el espectáculo previo y la experiencia general en el estadio.

"España se ha convertido en un mercado estratégico para nosotros. El entusiasmo que vimos el año pasado en Madrid fue increíble y queremos seguir construyendo esa conexión con los aficionados", señaló en un comunicado Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL para eventos internacionales.

El compromiso del Real Madrid y el atractivo del estadio Santiago Bernabéu, completamente remodelado y con una infraestructura de primer nivel, han sido factores clave para mantener esta colaboración.

El recinto, que combina tecnología avanzada, un techo retráctil y un sistema de césped adaptable, ofrece todas las condiciones necesarias para acoger grandes espectáculos deportivos de distinta naturaleza.

Con este anuncio, la NFL consolida su expansión europea tras los éxitos de Londres, Frankfurt y ahora Madrid. Si todo se vende según lo previsto, el Bernabéu podría afianzarse como sede estable dentro del calendario internacional de la liga americana.