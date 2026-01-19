Álvaro Meléndez (25), jugador de pádel: "A veces paso hambre. Prefiero aguantar 3 o 4 horas a comerme una hamburguesa"

Álvaro Meléndez, número 87 del ranking mundial FIP de pádel y campeón del Cupra FIP Tour en 2021, entrena prácticamente a diario, con sesiones que pueden extenderse entre tres y cinco horas dependiendo de la fase de la temporada.

Pero lo que más llama la atención de su rutina no es solo el volumen de entrenamiento, sino cómo cuida su alimentación hasta el último detalle, convirtiendo la cocina en una forma de autocuidado y no en una obligación.

"Yo creo que es como una aceptación de que estoy empleando tiempo para cuidarme. O sea, al final a mí me encanta la cocina y cada vez que puedo le dedico tiempo y hago mis cosas", explicó Meléndez en el podcast Hábito Zero, mostrando una filosofía que va más allá de las calorías y los macronutrientes: para él, cocinar es un acto consciente de cuidado personal.

En un mundo deportivo donde muchos atletas ven la alimentación como un mero trámite, Meléndez ha encontrado en la cocina un espacio de disfrute y control. Su enfoque no pasa por dietas estrictas ni por planes rígidos, sino por unos hábitos que adapta según sus necesidades. "No llevo una dieta como tal, sino que llevo unos hábitos y al final yo como en el día en función de lo que tengo ese día", aseguró.

El desayuno es una de las comidas a las que más atención presta. Meléndez reconoce que prefiere madrugar antes que saltarse una comida de calidad por las mañanas. "Yo prefiero levantarme 20 minutos antes, pues como te digo, hacerme una buena tostada con aguacate, con huevo, con tal y cual y que son cosas mucho más nutritivas", explicó.

Álvaro Meléndez, durante un partido.

Meléndez confesó una práctica que muchos deportistas descuidan: evitar las distracciones durante las comidas. "Muchas veces yo hacía un buen plato o algo bastante rico y me ponía a desayunar con el móvil o con la tele y no te has enterado y cuando miras ya no te queda nada. Y tú dices, '¿Cómo puede ser, tío?' No puede ser que ya ni me he enterado", reflexionó.

Esa toma de conciencia lo llevó a practicar lo que los expertos llaman "alimentación consciente": comer sin pantallas, prestando atención a los sabores y sensaciones, lo que favorece una mejor digestión y mayor saciedad.

En cuanto a la distribución de macronutrientes, Meléndez aplica una estrategia clara: "Yo todo lo que se acerca al entrenamiento elimino todo lo que sea grasa, o sea, o me levanto muy temprano para comer grasa por no sé, porque me apetezca o porque pueda, pero si no trato de hacer mi, o sea, mi alimentación lo más simple posible, sin grasa".

Meléndez reconoce sin tapujos que hay momentos duros: "A nivel de alimentación hay veces que paso hambre, pero paso hambre porque prefiero aguantarme 3 o 4 horas a tener que llegar y comerme cualquier cosa, o sea, una hamburguesa que no sepa de dónde viene".

Sin embargo, Meléndez también sabe que el equilibrio es clave: "A mí me encanta comer y me encanta disfrutar de la comida. No siempre puedo disfrutar de lo que más me gusta", reconoció, mostrando que entiende la alimentación como un pilar del rendimiento sin caer en la obsesión.