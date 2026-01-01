Diana y su quinta experiencia en la San Silvestre Vallecana: "Cualquiera debería correrla"

Diana, en la San Silvestre Vallecana junto a una amiga y su marido.

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana tiene algo enigmático que atrapa a aquellos que lo prueban. Cuando se disputa una vez, las increíbles sensaciones que invaden el cuerpo del corredor hacen que sea casi imposible no volver a probar suerte al año siguiente.

Eso es algo parecido a lo que le sucede a Diana. Ella es una de las 40.000 personas anónimas que deciden pasar el último día del año corriendo por las calles de Madrid, disfrutando y sufriendo a la vez hasta llegar a la meta emblemática situada en el estadio de Vallecas.

Diana cuenta para EL ESPAÑOL, todavía con la adrenalina de la experiencia vivida, su vivencia en la que ha sido ya su quinta San Silvestre Vallecana. "El año que viene repetiré. Esta fiesta del running no se puede perder", dice plenamente convencida.

Diana y sus compañeros de carrera en la San Silvestre Vallecana.

Una tradición

Para Diana correr la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana se ha convertido ya en una costumbre más de la Navidad. Está Nochebuena, los Reyes Magos... y la San Silvestre Vallecana. "Esta es mi quinta participación, cuatro en la popular y una en la internacional. Estoy feliz de volver a vivir esta carrera".

"Estar en el cajón de la salida de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana es una fiesta. La emoción, la gente, la música... Sólo deseas bailar, reírte, hacerte fotos con tu gente", dice todavía emocionada.

"Es impresionante lo que puede darte un momento así. Esa euforia, que cuando sales lo haces súper enchufada y con ganas de volar por las calles de Madrid", relata Diana, mostrando todo lo que rodea a la carrera.

Preparación y momentos clave

Diana confiesa que este año ha afrontado la preparación de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana de una manera un tanto diferente, "con menos series y más carreras de 10 kilómetros o tiradas más largas".

Quería disfrutar sin agobios, pasar un momento inolvidable, al fin y al cabo, corriendo entre miles de personas por las calles de la capital.

Sobre sus momentos previos a la prueba, Diana refleja su pasión por el atletismo: "Quizás suene a locura, pero antes hago siempre los 10 kilómetros de la San Silvestre de Las Rozas. Es mi barrio y esa carrera no falta. Mi día 31 es sumar kilómetros, ya que hago lo que más me gusta".

Metida de lleno en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, confiesa en qué punto del recorrido disfruta más: "El tramo más bonito es cuando pasas por la Puerta de Alcalá y bajas hasta la fuente de Cibeles. Es una zona preciosa y hay mucha gente".

Por el contrario, también hay momentos para sufrir a lo largo de los 10.000 metros: "La subida a la Albufera... Creo que sería engañar decir que no es dura, es muy larga y llevas más de 8 kilómetros en las piernas. La afición que hay te ayuda a dar pasos sin pensar", relata.

Una carrera que engancha

Sus 54 minutos son en realidad lo de menos. Diana disfrutó de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana por quinto año y además en esta ocasión lo hizo en muy buena compañía de una de sus amigas.

"El objetivo era disfrutar con la mejor amiga y su marido, ya que él no corre, así que la idea era bajar de 55 minutos. Está más que cumplido ese objetivo", dice Diana.

"Hacerle cómplice de nuestra locura, disfrutar de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana que es única, vernos correr como un gran equipo sin perder la sonrisa en cada paso, y llegar a la meta con la mejor satisfacción que uno puede pedir...", prosigue la corredora.

El año que viene, "por supuesto", repetirá experiencia, y también lanza un mensaje a todos aquellos indecisos: "Cualquiera debería correrla por su organización, por el ambiente, por ese DJ que te anima antes de salir... Aunque estés nervioso, se te pasa".

"El recorrido es agradable, y qué mejor manera que correr por las calles de Madrid vestidas de luces de Navidad para cerrar el último día del año", dice entusiasmada Diana.