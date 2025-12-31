Mohamed Massat repite triunfo en la San Silvestre Vallecana popular; María Moreno gana la carrera femenina

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana celebró este 31 de diciembre en Madrid su 61ª edición. Como antesala de la carrera internacional, tuvo lugar la popular en la que el marroquí Mohamed Massat se llevó la gloria y la española María Moreno se llevó la victoria en la categoría femenina.

En la edición de este 2025 la carrera popular contó con la participación de más de 40.000 corredores que salieron en varias oleadas. Lo hicieron desde la Avenida de Concha Espina, justo a la altura del estadio Santiago Bernabéu, a partir de ahí, diez kilómetros de carrera que concluyeron en la Calle Candilejas de Vallecas.

El primero en cruzar la línea de meta fue Mohamed Massat con un tiempo de 29 minutos y 28 segundos, registrando el segundo mejor tiempo en la historia de la San Silvestre Vallecana. Tras un bonito duelo con Xavi Badía, el marroquí se llevó la victoria en el tramo final.

Fue una exhibición de Mohamed Massat, que corrió solo por las calles de Madrid durante la mayor parte de la prueba, junto con Xavi Badía. Los dos corredores no tardaron en poner tierra de por medio con el resto del grupo, con tiempos estratosféricos: 2:53 y 2:54 el kilómetro.

Tanto el atleta marroquí como el corredor catalán pasaron por el Museo del Prado -kilómetro 5- en 14:19, es decir, pulverizando todo tipo de récords que hacía presagiar que se podía batir el mejor tiempo de la San Silvestre Vallecana popular (28:20), aunque le faltó poco al campeón por segundo año consecutivo.

El grupo perseguidor se mostró incapaz de seguir a Massat y Badía, quienes aventajaban al resto de competidores en 36 segundos ya durante los primeros cinco kilómetros.

La victoria no se decidió hasta los últimos 300 metros cuando Mohamed Massat subió el ritmo y con su potente zancada dejó atrás a un Xavi Badía que no pudo seguir su estela.

De hecho, el esfuerzo del marroquí fue tal que en cuanto cruzó la línea de meta se tiró al suelo fruto del agotamiento en una prueba de lo más exigente donde él se volvió a llevar la victoria.

"Es una carrera increíble. Llevo tres ediciones y ya el año pasado tuve la suerte de ganar y este año he repetido. Me gusta mucho competir aquí y espero poder repetir. Al final he llegado muy al límite porque Xavi me lo ha puesto muy difícil. Quería hacer récord, pero no he podido y lo he disfrutado. Ojalá sea en la próxima edición", reconoció Massat tras la carrera.

En el apartado femenino la victoria llegó para la española María Moreno. Desde los primeros compases protagonizó un gran duelo con Natalia Ruiz, quien se veía ganadora hasta los últimos metros.

No obstante, fue en el último kilómetro donde Moreno agotó la energía que le quedaba para arrebatarle a su compañera la primera posición para así alzarse con el triunfo.

"Hasta la subida lo tenía controlado, pero eso es un infierno. En los últimos 500 metros lo he dado todo. Estoy muy feliz porque esta carrera ha sido increíble. Es probable que en los próximos años compita en la internacional", reconoció tras ganar la San Silvestre Vallecana popular.

En la categoría handbike el ganador fue Luis Miguel García Marquina, un viejo conocido en la San Silvestre Vallecana. Y es que el deportista taranconero ya ha ganado en más de seis ediciones la carrera madrileña, aunque el año pasado por motivos personales no pudo participar.