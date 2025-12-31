Marta García vuelve a hacer historia ganando la San Silvestre Vallecana; Kamworor se impone en el lado masculino

Marta García y Geoffrey Kamworor, cruzan la meta como ganadores de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025 Alejandro Ernesto - EL ESPAÑOL

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana ha dejado una carrera internacional histórica con la pelea entre cuatro corredores copando el protagonismo en el lado masculino, mientras que Marta García y Diane Van Es se disputaron la victoria en el apartado femenino.

La atleta leonesa se mostró muy cómoda después de que muchos corredores le hicieran de liebre, esto es que ella no marca el ritmo de la carrera, sino que sigue el compás de algunos participantes masculinos.

La plusmarquista nacional de 5.000 metros al aire libre y ganadora el pasado año con la mejor marca jamás conseguida por una española en la San Silvestre Vallecana (31:19), marcaba unos tiempos de 6:10 el kilómetro, aunque Diane Van Es no tardó en mostrar su carta de presentación.

Geoffrey Kamworor y Marta García, cruzan la meta del Estadio de Vallecas como ganadores de la prueba profesional de la San Silvestre 2025https://t.co/XlmzmYixsr#SanSilvestreTM pic.twitter.com/BoZ6AMWoU0 — Telemadrid (@telemadrid) December 31, 2025

Sin embargo, el ritmo que marcó la campeona del año pasado no pudo ser igualado por la neerlandesa, quien cruzó la línea de meta siete segundos por detrás de Marta García.

Con un tiempo de 31:11, la corredora leonesa se convirtió en la española que más rápido recorrió los 10 kilómetros de la San Silvestre Vallecana.

En el apartado masculino, tal y como era de esperar, Geoffrey Kamworor no tardó en imponer su ritmo, aunque el keniano se vio sorprendido porque no estuvo solo en la pelea por la victoria.

Los españoles Jesús Ramos, Aaron Las Heras y Nassim Hassaous le plantaron oposición durante los primeros kilómetros, aunque solo el primero -el medallista de plata en el Campeonato Europeo de Atletismo en Ruta- pudo mantenerle el ritmo a la leyenda africana.

Los primeros tiempos (3 kilómetros en 8 minutos) hacían presagiar que posiblemente se pudiera superar los 26:32 del ugandés Jacob Kiplimo el año pasado. Sin embargo, con el paso de la carrera el ritmo de la carrera fue bajando.

El keniano empezó a distanciarse de Jesús Ramos en el kilómetro cinco cuando lanzó el primer ataque. Resistió como pudo el madrileño, aunque poco a poco la distancia era ya considerable.

A partir del kilómetro 6 (16:15), Kamworor ya avanzaba en solitario en dirección al estadio de Vallecas y ni siquiera el último kilómetro, donde más se nota el cansancio, le hizo bajar el ritmo.

No obstante, el keniano sufrió un percance justo antes de llegar a la línea de meta: se cayó nada más entrar en la pista de atletismo del estadio del Rayo Vallecano. Subió el ritmo Jesús Ramos, pero nada pudo hacer para recortarle los 16 segundos de diferencia que le sacó Kamworor.