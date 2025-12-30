La tragedia de Anthony Joshua en Nigeria: los dos fallecidos en el accidente eran sus mejores amigos y sus entrenadores

Anthony Joshua junto a 'Latz' y Sina, sus amigos fallecidos en el accidente de coche

Lo que comenzó como un viaje de celebración y retorno a los orígenes se transformó abruptamente en una pesadilla este lunes 29 de diciembre. Anthony Joshua, dos veces campeón mundial de peso pesado, sobrevivió a un brutal accidente de tráfico en Nigeria, pero el precio personal fue incalculable.

Las dos víctimas mortales del siniestro no eran simples acompañantes ni personal contratado; eran los pilares fundamentales de su vida y su carrera: Sina Ghami y Kevin 'Latz' Ayodele, sus entrenadores y, sobre todo, sus mejores amigos.

La tragedia ocurrió apenas diez días después de que Joshua viviera uno de los momentos más mediáticos de su carrera al noquear a Jake Paul en Miami.

Buscando desconectar tras la victoria y sumergirse en las festividades del Detty December, el boxeador viajó al estado de Ogun con la intención de mostrarle a su hijo de ocho años la tierra de sus ancestros. Sin embargo, el destino se torció en la autopista Lagos-Ibadan, una vía tristemente célebre por su alta siniestralidad.

Quiénes eran los fallecidos

La identificación de los fallecidos sacudió al entorno del pugilismo, revelando la profundidad de la pérdida para el campeón. Sina Ghami, de 36 años, conocido profesionalmente como Sina 'Evolve', era mucho más que un preparador físico.

Durante más de una década, actuó como el arquitecto detrás de la imponente presencia física de Joshua, especializándose en rehabilitación deportiva y acondicionamiento de élite. Fue él quien reconstruyó al atleta para sus noches más gloriosas, incluida la histórica victoria contra Wladimir Klitschko en Wembley.

Anthony Joshua, durante una sesión con su entrenador Sina

Junto a él pereció Kevin Ayodele, también de 36 años, a quien el círculo íntimo llamaba cariñosamente 'Latz'. Su vínculo con Joshua precedía a la fama, los cinturones y los millones; eran amigos desde la adolescencia en las calles de Watford.

Ayodele, quien se desempeñaba como entrenador personal bajo la marca Healthy Mindset, representaba el ancla emocional de Joshua, la conexión constante con su verdadera identidad más allá del personaje público.

Anthony Joshua was playing table tennis 8 hours ago with his friend who had just passed away in the car crash.



Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un. pic.twitter.com/Y2ClcEFqfn — Mukhtar (@I_amMukhtar) December 29, 2025

Horas antes del fatal desenlace, ambos reían mientras jugaban al tenis de mesa, un instante de felicidad que el propio boxeador compartió en sus redes sociales como su última publicación antes del silencio.

Así fue el accidente mortal

La reconstrucción del accidente, ocurrido cerca del intercambiador de Sagamu, describe una escena de caos repentino.

El grupo viajaba en un SUV Lexus negro cuando, alrededor de las 11:00 de la mañana, se desató el desastre. Aunque el Cuerpo Federal de Seguridad Vial sugirió inicialmente un posible exceso de velocidad durante una maniobra de adelantamiento, las autoridades locales apuntan a un fallo mecánico.

Lanre Ogunlowo, comisionado de policía del estado de Ogun, declaró a la prensa que "el accidente ocurrió debido a un neumático reventado en el vehículo de AJ, lo que provocó que el conductor perdiera el control".

El vehículo, ingobernable, terminó impactando con violencia contra un camión de carga pesada estacionado al margen de la carretera. La colisión fue letal para los pasajeros situados en el lado del impacto. Ghami y Ayodele fallecieron en el acto.

#AnthonyJoshua was a passenger and survived a car accident in Nigeria that took the lives of two others.#boxingpic.twitter.com/Vu44crikdr — Shayla Sweatt (@shay_sweatt) December 29, 2025

Joshua, quien viajaba en la parte trasera, fue extraído de entre los hierros retorcidos y los cristales rotos, sufriendo heridas físicas descritas como leves, pero cargando con un trauma psicológico devastador.

Las condolencias no tardaron en llegar, desde el presidente nigeriano Bola Tinubu hasta antiguos rivales. Incluso Jake Paul, su oponente más reciente, dejó de lado el espectáculo para reconocer la humanidad de las víctimas: "Sina y Latz eran dos personas increíbles que no solo formaban parte del equipo de AJ, sino también amigos".

Mientras Joshua se recupera en un hospital bajo estricta privacidad, el boxeo pasa a un segundo plano. El hombre que hace días levantaba los brazos en señal de triunfo, hoy enfrenta el combate más duro de su vida: despedir a los dos hombres que lo ayudaron a llegar a la cima.