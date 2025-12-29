La lacra del acoso en las redes sociales llega a los hijos de los deportistas profesionales: "Esto es muy doloroso"

Stephen Bunting, uno de los mejores jugadores de dardos británicos, ha tenido que soportar el acoso online contra su hijo después de una de sus actuaciones en un torneo profesional.

El jugador expuso este serio problema a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, y explicó que Toby Bunting, de 13 años, fue víctima de varios comentarios despectivos en el mundo digital.

El pequeño se encontraba entre el público en la prueba en la que su padre cayó eliminado en la tercera ronda del Campeonato Mundial de PDC (Professional Darts Corporation). James Hurrell fue su verdugo en esta eliminatoria en la que el cuarto cabeza de serie quedó apeado del torneo.

🗣️"I'm Stephen Bunting. I'm the People's Champion. I believe I've got the best fan base in that. I've got the best social media in darts"



🎤 Bullish Stephen Bunting promises he will win the PDC World Title



Listen in full now 🎥 👉🏻 https://t.co/vRU51GoZkL pic.twitter.com/JVcixoQhDm — Online Darts (@OfficialOLDarts) December 14, 2025

'The Bullet', como se le apoda a Stephen Bunting, confesó que su familia había pasado un mal trago al ver que su hijo Tony había sido víctima de este acoso. El jugador, muy activo además en las redes sociales, permaneció unos días sin publicar nada como consecuencia de todo esto.

"Hola chicos, disculpen por haberme alejado unos días de las redes sociales, pero necesitaba un poco de tiempo después del partido para recuperarme y descansar", empezó relatando el jugador en su mensaje.

"Quiero muchísimo a mi familia y me motivan muchísimo para seguir este camino. Sigo creyendo que tengo mucho que aportar a los dardos durante el resto de mi carrera y quiero que se sientan orgullosos para siempre", dijo introduciendo el plano familiar.

"Ellos ven los comentarios negativos y hacen todo lo posible para asegurarse de que yo no los vea, e incluso Toby ha recibido odio de algunos de los trolls en línea. Esto realmente es doloroso para nosotros como familia", dijo 'The Bullet', desvelando el acoso hacia su hijo de 13 años.

"Toby es uno de los niños más agradables que podrías desear conocer y haré muchas más actividades sociales con él el próximo año", finalizó el jugador profesional de dardos.

Campeón del mundo en 2014

Bunting se hizo famoso inicialmente en la BDO (British Darts Organisation), donde fue campeón del mundo en 2014 al ganar el Lakeside World Championship. También consiguió dos títulos del prestigioso World Masters (2012 y 2013) y el Zuiderduin Masters en 2012.

En 2014 dio el salto a la PDC y demostró una gran capacidad de adaptación. Alcanzó rondas muy avanzadas en grandes torneos, aunque su gran explosión televisiva reciente fue el Masters de 2024, donde logró su primer gran título en la PDC al derrotar a Michael van Gerwen en la final.

Stephen Bunting realiza un lanzamiento. REUTERS

Además, ha seguido sumando éxitos con varios títulos en 2025, incluyendo campeonatos del World Series y torneos del circuito de Players Championship y European Tour.

'The Bullet' se caracteriza por un estilo de lanzamiento muy fluido y por utilizar dardos relativamente ligeros, algo poco habitual a nivel profesional. Su personalidad cercana y su presencia activa en redes sociales, con el lema "Let's go Bunting mental", han hecho que sea considerado casi un héroe de culto entre los aficionados.