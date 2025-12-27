Carolina Marín anuncia su adiós a las redes sociales: "He colapsado y va siendo hora de pensar en una misma"

Carolina Marín rompe el silencio y revela cómo ha vivido su recuperación lejos de las pistas. Europa Press

La jugadora de bádminton onubense Carolina Marín anunció que deja temporalmente las redes sociales para darse un tiempo de reflexión y para tomar decisiones.

"No estoy en mi mejor momento, quiero ser feliz y para eso tengo que encontrar la felicidad en muchas cosas", indicó en un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Me he dado cuenta sobre todo a raíz del último mes que he colapsado", por lo que "va siendo hora de pensar en una misma, para reflexionar de verdad sobre muchas cosas. Una de las decisiones que voy a tomar va a ser aislarme de las redes sociales", señaló.

Marín expuso que pasa por un momento delicado y necesita cuidarse. "Gracias a todos por el apoyo constante que me habéis mandado y por la empatía. Creo que es importante mostrar a veces un poquito la parte que queremos esconder. La sociedad también pasa por muchas de esas situaciones", explicó.

"Quiero dar las gracias a todos por entenderme y apoyarme. Espero que tengáis un maravilloso cierre de año y sobre todo un maravilloso comienzo de año", concluyó la onubense, que ha recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo.

Su último baile

Los tiempos recientes de Carolina Marín no han sido fáciles a nivel deportivo. En los Juegos de París tocó fondo tras sufrir una gravísima lesión cuando tenía el puesto en la final olímpica prácticamente asegurado.

Pasó más de ocho meses en el dique seco hasta volver a entrenar, pero todavía no sabe lo que es jugar un partido desde aquel fatídico 4 de agosto de 2024.

Su final como deportista profesional está cerca y se está preparando para ponerle el broche a su carrera en el próximo Campeonato de Europa que se disputa en Huelva, su ciudad natal.