Jesús Ramos, Adrián Ben, Lucía Rodríguez, Eduardo Menacho y Lidia Campo, primeras estrellas de la San Silvestre Vallecana

Comienza la emoción. Recta final para la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana. Para que las calles de Madrid vuelvan a ser un hervidero, con una buena representación del mejor atletismo nacional e internacional. Ese que, año tras año, agranda la leyenda de la Vallecana, el mejor 10K en ruta del mundo.

El madrileño Jesús Ramos no faltará a la clásica de final de año. Tres veces campeón de España de 10K, y con dos títulos nacionales más en 5K, Jesús Ramos luchará por colarse en los puestos de podio tras el sexto puesto conseguido en la pasada edición.

El de Moratalaz tiene experiencia en la materia, con un tercer puesto espectacular en la edición 2022 de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, de donde data su mejor marca en 10K en ruta: 27:52.

Jesús Ramos, en la San Silvestre Vallecana 2024 San Silvestre Vallecana

Uno de sus rivales en la lucha por el podio y por ser el mejor español en la Vallecana será Eduardo Menacho. El atleta zaragozano se estrena en la mejor San Silvestre del mundo y viene a por todas.

Bronce nacional en 2024 y 2025 en 5.000 metros, plata indoor en 3.000 metros, y vigente campeón nacional de 10.000 metros, además de campeón de Europa sub23, Eduardo Menacho tendrá que superarse y rebajar su mejor marca personal en 10K, 28:10, para poner en jaque a Jesús Ramos.

A ellos se unirá el mediofondista Adrián Ben. Tras debutar el pasado año con un top 10 en la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana (28:56), Adrián Ben se ha preparado a conciencia para rivalizar con los grandes fondistas nacionales e internacionales, y sueña con subirse al podio en el Estadio de Vallecas.

Clase no le falta a Adrián Ben, el mejor 'ochocentista' de la historia de nuestro país, campeón de Europa indoor de 800 metros, quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio, y tres veces finalista en mundiales. Llega en gran forma, como demostró con el 28:50 conseguido hace menos de un mes, su mejor marca personal en un 10K.

Respecto a la participación femenina, los primeros nombres confirmados son Lucía Rodríguez y Lidia Campo, dos campeonas nacionales que buscarán brillar el 31 de diciembre en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

Lucía Rodríguez, olímpica en Tokio 2020 en 5.000 metros, y campeona nacional de 5K en ruta 2024 y. plata en 2025, llega en uno de los mejores momentos de su carrera tras firmar su mejor marca personal en 10K en ruta con 31:21 hace menos de un mes.

Lidia Campo, en la San Silvestre Vallecana 2024 San Silvestre Vallecana

Mientras tanto, la burgalesa Lidia Campo, campeona de España de 10K en ruta en 2024, buscará dar el salto al top 10 de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana tras el duodécimo puesto del pasado año (33:04).

Esto es solo un adelanto de todo el talento deportivo que podremos disfrutar el 31 de diciembre en las calles de Madrid. En una noche en la que la carrera Internacional de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana volverá a focalizar todas las miradas. La mejor despedida de año posible en la carrera de todos.