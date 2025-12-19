Vallehermoso acogerá este sábado una nueva edición de la San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía

Este sábado, 20 de diciembre, el Estadio de Vallehermoso acogerá una nueva edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía. 3.000 niños, de hasta 16 años de edad, tomarán la salida en tandas desde las 9:30 horas hasta las 2 del mediodía.

Un año más, la carrera tendrá un tinte solidario, puesto que será a beneficio de la Gasol Foundation, la fundación creada por los hermanos Pau y Marc Gasol para apoyar la investigación, desarrollo e implementación de programas de promoción de la salud y la sensibilización pública contra la obesidad infantil.

Además, por primera vez, la carrera también será inclusiva. Mediante un acuerdo con la fundación A LA PAR, personas con capacidades diferentes podrán competir también sobre el tartán de Vallehermoso.

Datos de la convocatoria Fecha. Sábado, 20 de diciembre de 2025. Hora. 9:30 - 14:00. Foto oficial, a las 11:00 Ubicación. Estadio de Vallehermoso, Calle Jesús Maestro. Acceso A. 28003 Chamberí, Madrid.

A las 11 del mediodía tendrá lugar el momento institucional, en el que Alex Bogman, Subdirector General y Director Comercial de Nationale-Nederlanden, Jorge González Cortes, Vicepresidente de Contigo Energía y Antonio Sabugueiro, fundador de la carrera, entregarán un cheque simbólico a la Gasol Foundation por valor de la cantidad recaudada en 2025.

'Sold out'

Quedan apenas dos semanas y la carrera más emblemática del 31 de diciembre ha colgado el cartel de completo tras agotarse la totalidad de sus dorsales: 40.000 plazas en la prueba popular y 2.000 en la carrera internacional.

Un dato que confirma, una edición más, el enorme tirón de una cita que trasciende lo puramente deportivo y se ha convertido en un ritual colectivo para miles de corredores.

Con 42.000 dorsales ya asignados, la cuenta atrás está en marcha. La San Silvestre Vallecana volverá a convertir el último día del año en una celebración compartida, donde cada zancada suma a una historia colectiva.