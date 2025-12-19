Niños participando en la décima edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini

Vallehermoso acogerá este sábado una nueva edición de la San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía

Más de 3.000 niños tomarán la salida desde las 9:30 horas, en una carrera solidaria con la Gasol Foundation.

Este sábado, 20 de diciembre, el Estadio de Vallehermoso acogerá una nueva edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía. 3.000 niños, de hasta 16 años de edad, tomarán la salida en tandas desde las 9:30 horas hasta las 2 del mediodía.

Un año más, la carrera tendrá un tinte solidario, puesto que será a beneficio de la Gasol Foundation, la fundación creada por los hermanos Pau y Marc Gasol para apoyar la investigación, desarrollo e implementación de programas de promoción de la salud y la sensibilización pública contra la obesidad infantil.

Además, por primera vez, la carrera también será inclusiva. Mediante un acuerdo con la fundación A LA PAR, personas con capacidades diferentes podrán competir también sobre el tartán de Vallehermoso.

Datos de la convocatoria

Fecha. Sábado, 20 de diciembre de 2025.

Hora. 9:30 - 14:00. Foto oficial, a las 11:00

Ubicación. Estadio de Vallehermoso, Calle Jesús Maestro. Acceso A. 28003 Chamberí, Madrid.

A las 11 del mediodía tendrá lugar el momento institucional, en el que Alex Bogman, Subdirector General y Director Comercial de Nationale-Nederlanden, Jorge González Cortes, Vicepresidente de Contigo Energía y Antonio Sabugueiro, fundador de la carrera, entregarán un cheque simbólico a la Gasol Foundation por valor de la cantidad recaudada en 2025.

'Sold out'

Quedan apenas dos semanas y la carrera más emblemática del 31 de diciembre ha colgado el cartel de completo tras agotarse la totalidad de sus dorsales: 40.000 plazas en la prueba popular y 2.000 en la carrera internacional.

Un dato que confirma, una edición más, el enorme tirón de una cita que trasciende lo puramente deportivo y se ha convertido en un ritual colectivo para miles de corredores.

Con 42.000 dorsales ya asignados, la cuenta atrás está en marcha. La San Silvestre Vallecana volverá a convertir el último día del año en una celebración compartida, donde cada zancada suma a una historia colectiva.