Los insultos a un triatleta paralímpico por fichar por el PP de Cáceres: "Este minusválido de mierda se ha vendido"

Joaquín Carrasco Ávila, más conocido como 'Kini', considerado uno de los grandes referentes del deporte paralímpico español ha sido víctima de un episodio dantesco mientras corría por la calle.

Tras una trayectoria marcada por tres participaciones en los Juegos Paralímpicos -Seúl 1988, Barcelona 1992 y Sídney 2000-, más de un centenar de internacionalidades en triatlón, el deportista ha dado el salto a la política como número dos del Partido Popular de Cáceres.

Mientras entrenaba, "un energúmeno" le increpó por su signo político y le despreció a través de su discapacidad. "Se me ha acercado una persona y se ha dirigido a mí diciendo 'este minusválido de mierda que ha vendido sus valores a un partido político solo por dinero'", explica en sus redes sociales.

"No todo vale", recuerda. "La gente puede tener el pensamiento que quiera y ser del equipo que quiera. Pero no es lógico la falta de respeto a las personas, pensemos como pensemos", añade.

"Creo que es algo imperdonable. Yo no voy a vender mis valores por defender los colores que sea. He entrado en política para defender lo que amo: el deporte y la inclusión", argumenta el cacereño.

"Precisamente que haya personas como este energúmeno que nos llame minusválidos debería servir para que se den cuenta de que somos personas, personas normales, que sabemos labrarnos nuestra vida", reflexiona 'Kini'.

A raíz de este lamentable suceso, el atleta ha recibido muchas muestras de apoyo a través de su cuenta de Instagram donde ha publicado el vídeo explicando lo acontecido.

No es la primera vez que 'Kini' tiene que soportar insultos. En mayo de 2020, en plena pandemia, le llamaron "de todo" mientras entrenaba, o trataba de hacerlo, con la bicicleta.

Al ser DAN (Deportista de Alto Nivel) podía entrenar sin restricciones horarias, siempre dentro de los límites de la provincia en la que reside.

Kini Carrasco, al término de una carrera en 2015.

Entonces se encontraba en la salida de Cáceres carretera de Badajoz sobre las 17:30 horas, en una circunvalación en la que apenas había coches. Estaba diluviando cuando, de repente, un coche se le cruzó para increparle poniéndole en peligro.

"Se me ha cruzado textualmente delante, diluviando, y yo sólo tengo un brazo. Iba uniformado de España de arriba abajo, con la equipación como cuando compito para que la gente se dé cuenta de que soy profesional. 'A ver si te caes, manco', me ha dicho. Me habré cruzado en total con 15 coches y ha habido seis que me han dicho algo", contaba entre indignado y resignado.

Una historia de superación

Tras perder el brazo izquierdo en un accidente de tráfico a los 20 años, el deporte se convirtió en una herramienta clave para su reconstrucción personal y profesional. Sus primeros pasos estuvieron vinculados al baloncesto, aunque fue en el atletismo donde consolidó una carrera de alto nivel.

Su debut paralímpico se produjo en Seúl 1988, cita a la que siguieron Barcelona 1992 y Sídney 2000. Posteriormente orientó su trayectoria hacia el paratriatlón, modalidad en la que superó el centenar de participaciones internacionales y logró proclamarse campeón de Europa y del mundo de duatlón.

En septiembre de 2024 anunció su retirada del deporte profesional tras 36 años de carrera, un recorrido marcado por la constancia y por su firme compromiso con la visibilidad y el desarrollo del deporte adaptado.