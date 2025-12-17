Mahomes roto y los Chiefs acabados: ¿y ahora, qué?

No era difícil imaginar que la temporada de los Kansas City Chiefs iba a terminar con otro partido impotente en ataque y con otra derrota frustrante que epitomizara casi todos los problemas que ha tenido el equipo en la temporada.

Falta de juego de carrera, Mahomes sin ser Mahomes, la defensa incapaz de hacer las jugadas necesarias… Fue eso lo que ocurrió contra los Chargers en el punto final a la temporada.

El aficionado medio de los Chiefs había ya llegado a asumir que no era el año, pero no sabía que lo peor estaba por venir con la lesión de Patrick Mahomes, que a menos de dos minutos de acabar el partido que certificó la eliminación de los Chiefs de la carrera por los playoff, se rompió el ligamento cruzado anterior y el lateral.

Patrick Mahomes, durante el partido ante Los Angeles Chargers. Reuters

Su caminar al vestuario, ayudado por dos asistentes del equipo, es ya la imagen del final de la dinastía de los Chiefs. El cierre a siete finales de la AFC, cinco Super Bowls y tres títulos en lo que es la mayor cosecha en la historia del deporte.

Eso ya ha terminado y ahora la pregunta es otra: ¿qué hay para Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs al otro lado de la montaña?

1. ¿Volverá Mahomes a su máximo nivel?

Menos de un día después de sufrir la lesión, Patrick Mahomes se operó en Dallas. Para quien no conozca al genio, detrás de ese aire de Stephen Curry de la NFL, también hay un competidor enfermizo. La gente que está cerca de él no duda de que se va a tomar el proceso de rehabilitación como el reto más grande de su carrera.

En la sempiterna comparación con Tom Brady, el 15 también tiene ahora una rotura de ligamento cruzado anterior en lo que debería ser la mitad de su carrera. El mejor Brady se vio precisamente después de la devastadora lesión que le tuvo fuera una temporada entera, y es evidente que la medicina y ciencia deportiva ha avanzado mucho para pensar en una recuperación completa.

Ahora bien, Mahomes no es Brady. El quarterback de los Chiefs necesita una movilidad plena para explotar su juego. No solo por la amenaza de la carrera en sí (promedia 5.4 yardas por carrera, ha hecho 220 primeros downs y 26 TD), sino porque se mantenga intacta su habilidad para moverse en el pocket, escaparse de la presión y crear su magia en jugadas rotas que él extiende detrás de la línea.

Quizás deba centrarse un poco más en ser un pasador más tradicional en las primeras semanas de la temporada 2026, pero la realidad es que Mahomes debería volver a alcanzar un nivel óptimo para moverse como solía.

2. Salidas traumáticas: Andy Reid

Mahomes volverá y la organización seguirá girando en torno a él, pero probablemente haya llegado el momento de hacer cambios importantes. Andy Reid seguirá como head coach y todavía está muchísimo más cerca de ser solución que de ser problema. Eso sí, ha llegado el momento de reformular el ataque.

De acuerdo a la estadística avanzada, este es el tercer año consecutivo que la unidad está fuera del Top-10. El 2023 fueron el ataque número 11, el año pasado el 14 y en este han sido el 13. Después entraremos en el tema del personal, pero también ha llegado el momento de dar una vuelta al tipo de ataque que organiza Andy Reid.

Andy Reid. Reuters

Acabado 2025, los Chiefs no tienen ni ventajas individuales ni esquemáticas más allá de su quarterback. Toca volver a la pizarra y hacer los retoques necesarios para volver a ser un ataque a la altura del mayor talento de la historia del deporte. Matt Nagy, coordinador ofensivo que regresó a KC después de una etapa como entrenador jefe en Chicago, seguramente sea el primero en salir.

3. Tienen que fichar

Más allá de que esquemáticamente quizás la NFL haya ido más rápido que los Chiefs de los últimos tres años, la necesidad de añadir talento diferencial ya no se puede esquivar. La falta de explosividad en el puesto de running back es ya insostenible.

Pacheco nunca ha vuelto a ser el mismo desde su lesión de peroné. Ha pasado de ser un corredor de cinco yardas por carrera a no llegar a las cuatro y su capacidad de hacer jugadas extracurriculares ya no está.

Pacheco y Hunt se han combinado para solo dieciocho carreras de más de diez yardas. Hay cuarenta jugadores por delante de ellos en la NFL. La carrera más larga de uno de los dos es de 33 yardas, también al sur de 40 jugadores. En el puesto de receptor también necesitan ayuda y en defensa tampoco hay jugadores que sobresalgan.

Steve Spagnoulo es uno de los mejores coordinadores de la historia, y la defensa simplemente no puede hacer las suficientes jugadas. Kansas es el quinto equipo con menos turnovers provocados, el quinto peor en conversión de tercer down y el veinte en sacks conseguidos.

Aunque en puntos y yardas concedidas están entre los mejores, lo que enseñan las estadísticas de robos y sacks es que no pueden hacer suficientes jugadas en los momentos en los que se deciden los partidos.

Antes de colapsar la temporada, la defensa de KC se dejó remontar en el último cuarto tres partidos que Mahomes había remontado cuando los Chiefs todavía eran un factor.

El viaje hasta ahora ha sido increíble y ahora es el momento de hacer cambios para, como los Patriots, tener unos segundos nueve mejor que los primeros y aprovechar el talento histórico de Mahomes. Los Chiefs son una de las mejores organizaciones que hay en la NFL. El reto es gigante.