Sammis Reyes (30), de jugar en la NFL cobrando 850.000€ a ser socio de 20 empresas: "Estoy construyendo un imperio"

Cuando Sammis Reyes llegó a Estados Unidos siendo adolescente y trabajando de repartidor, nunca imaginó que terminaría ganando cerca de un millón de dólares (850.000 euros) al mes en la NFL y que, pocos años después, sería socio de más de veinte empresas.

El chileno abandonó su país natal a los 14 años con la ilusión de convertirse en basquetbolista profesional, combinando estudios, entrenamientos y trabajos esporádicos para mantenerse en Estados Unidos.

"A los 15 años me quedé prácticamente solo, y entendí que, si yo no me levantaba a trabajar y entrenar, nadie lo iba a hacer por mí", ha contado en distintas entrevistas, describiendo esos años como un entrenamiento mental tan duro como el físico.

Trabajó como repartidor y en oficios de baja paga mientras intentaba abrirse camino en el baloncesto universitario, hasta que las lesiones y la falta de oportunidades cortaron ese primer sueño.

"Fue un golpe durísimo, sentí que todo el plan que tenía en mi cabeza se derrumbaba, pero también fue la primera vez que me pregunté qué quería hacer con mi vida completa, no solo con mi carrera deportiva", ha explicado sobre ese periodo.

La curiosidad en invertir

En 2020, tomó una decisión radical: apostar por el fútbol americano a través del programa internacional de la NFL, pese a no tener experiencia previa profesional en ese deporte.

Su físico, su ética de trabajo y un rendimiento explosivo en pruebas le abrieron la puerta de Washington, convirtiéndolo en el primer chileno en firmar con un equipo de la liga.

Sammis Reyes, durante un partido de la NFL.

"Cuando firmé mi primer contrato en la NFL sentí gratitud, pero también una presión enorme: sabía que ese dinero podía desaparecer tan rápido como había llegado", ha relatado al recordar sus primeros meses cobrando cifras que superaban ampliamente el millón de dólares al año.

Por eso, mientras competía en Washington y luego en Chicago, Jacksonville y Minnesota, comenzó a estudiar inversiones, finanzas personales y emprendimiento.

Tras cerrar su etapa en el fútbol americano, Reyes decidió enfocarse por completo en el mundo empresarial, creando en 2024 "Grupo Reyes" como paraguas de sus inversiones en Chile y otras latitudes.

Hoy participa en más de veinte compañías ligadas al bienestar, la salud, la tecnología, el deporte y el consumo masivo, además de liderar un fondo de inversión orientado a startups.

"Me di cuenta de que, si en la NFL podía romper mis límites físicos, en los negocios podía hacer lo mismo con mi futuro financiero y el de otras personas", ha dicho al explicar por qué se enamoró del emprendimiento.

Un arma de doble filo

Lejos de romantizar su nueva vida, Reyes se ha mostrado crítico con la imagen "glamorosa" del emprendedor exitoso.

"El emprendimiento está muy idealizado; la realidad son días larguísimos, decisiones difíciles y muchas noches sin dormir, pero para mí vale la pena porque es la forma de vivir bajo mis propias reglas", ha señalado en recientes conversaciones públicas.

Y es que Sammis Reyes busca demostrar que su mayor partido recién comienza y que su legado irá mucho más allá de los estadios