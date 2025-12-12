Massat, campeón de la San Silvestre Vallecana, policía y árbitro de fútbol: "Sueño con ir a un Campeonato de España"

Mohamed Massat, ganador de la Nationale-Nederlanden San Silvestre 2024 en la prueba popular masculina. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Mohamed Massat es el reflejo de un deportista multidisciplinar. Afincado en Ciudad Real, ejerce como árbitro en Tercera RFEF, se está preparando las oposiciones para la Policía Nacional y, además, es educador social. Sin olvidar su faceta como atleta.

Su nombre no resulta desconocido en las San Silvestres y en las carreras de índole solidaria. Este año, Massat ya se llevó la victoria en la Carrera Ponle Freno y terminó en el podio en los 10 kilómetros de Londres, dejando su sello también a nivel internacional.

Tras ganar la 60ª edición de la San Silvestre Vallecana con un tiempo de 29:07, el atleta no solo confiesa a EL ESPAÑOL en exclusiva su presencia esta edición, sino que también revela su intención de poder competir en el Campeonato de España.

Mohamed Massat, ganador de la Nationale-Nederlanden San Silvestre 2024 en la prueba popular masculina. Sara Fernández EL ESPAÑOL

¿Ha confirmado el campeón de la San Silvestre Vallecana de 2024 su participación para esta edición?

Justo ahora me han mandado el correo y me voy a apuntar en breve. Así que, si no pasa nada, yo creo que sí, sí la voy a correr.

¿Le motiva especialmente repetir la victoria del año pasado?

Es muy complicado porque siempre hay gente con mucho nivel. Si participo, la voy a pelear para ganarla, pero es muy complicado, cada carrera es un mundo y encima la San Silvestre, que es la mejor de España.

¿Cómo la está afrontando? ¿Se la está preparando de forma distinta a la última?

El año pasado, de hecho, estuve malo la semana de antes y corrí aquí en mi ciudad una San Silvestre por la mañana y estaba fatal. Iba con pocas expectativas, de hecho, hasta última hora decidí ir a la Vallecana, porque estaba muy malo.

En el kilómetro 8 de la Vallecana el año pasado me iba a retirar, pero aguanté y al final terminé yendo con Nicolás Cuestas hasta los últimos kilómetros. Fue más psicológico que preparación, la verdad.

Este año me estoy preparando en pista cubierta y me encuentro muy bien para correr y, si no pasa nada, pues yo creo que podemos hacer una buena carrera.

¿Cambia su rutina de entrenamiento en función de la carrera a la que se va a presentar?

No preparo las carreras que son de 10 kilómetros. Ahora yo estoy centrado en pista cubierta y en pista al aire libre, el 1.500. Con ese entrenamiento corro los 10 kilómetros, y la verdad es que me está yendo bien.

Además de atleta, se está preparando las oposiciones para Policía Nacional y es árbitro de fútbol, ¿cómo compagina estas tres facetas?

Al final es por organización y también porque las tres facetas sí que las disfruto y, cuando disfrutas algo, no te supone ningún esfuerzo. Entonces, yo creo que la clave está ahí. Aprendo muchas cosas, me enseñan muchos valores, muchas habilidades.

Lo importante entonces es la disciplina

Sí, eso es. Además, ya llevo así un par de años, por lo que se convierte en tu ADN. Ya es como una rutina diaria y la clave es disfrutar de las tres facetas y ser un poco disciplinado. Tenerlo todo muy organizado y sabiendo cuáles son las prioridades.

Si tuvieras que dedicarte única y exclusivamente a una labor en concreto, ¿cuál sería?

Es una pregunta complicada. Para ser árbitro hoy en día y como el fútbol ha cambiado bastante, necesitas ser casi atleta. Al final, con el atletismo, estoy entrenando para el arbitraje. Pero respondiendo a tu pregunta, si tengo que decidir sobre las tres, yo elegiría la Policía Nacional.

¿Cuál es el motivo que te lleva a dar esa respuesta?

Desgraciadamente, del atletismo no se puede vivir a nuestro nivel o tienes que ser un Usain Bolt o un atleta súper con mucho nivel, un noble del atletismo. El arbitraje tampoco.

El fútbol modesto, yo formo parte de la Tercera RFEF, por lo que tampoco se puede vivir del fútbol. Al final, tienes que comer, tienes que vivir de algo y lo daría por Policía Nacional.

El 13 de julio compitió en la carrera de 10 kilómetros en Londres, ¿va a dar el salto definitivamente a las carreras internacionales o fue algo puntual?

Cada año intento correr una carrera a nivel internacional. Ya tuve la suerte el verano pasado porque tengo familiares en Londres y tenía un viaje pendiente para ir a visitarles y aproveché y al final corrí la carrera. Pero sí que cada año intento correr una carrera a nivel internacional.

Hablemos sobre las sensaciones durante una carrera, ¿cómo lo vive?

Yo cuando estoy corriendo, sin mirar el reloj, sé a qué tiempo voy porque, cuando llevas mucho tiempo corriendo, vas por sensaciones. En líneas generales, sueles acertar el tiempo.

Al final tienes esa percepción de ti mismo de decir 'aquí podía haber dado más, aquí podía dar menos'. Son muy pocas las carreras donde terminas con la sensación de decir 'uf, lo he dado todo'.

Yo creo que de los 13 años que llevo corriendo me ha pasado solo una vez, que llegué a la meta sin poder andar, casi temblando, y ahí dije, 'ahora sí que he dado todo'.

Yo cuando voy corriendo, solo voy con la mente en blanco, no pienso en nada, solo escuchando mi corazón latir. Y las sensaciones de ir más rápido o más lento.

Le hago ya la última, Mohamed. ¿Podría decir cuál es su objetivo para este final de año y también de cara al año que viene?

Pues el objetivo es, si corro la San Silvestre Vallecana, me gustaría ganarla y si es posible hacer el récord. Y de cara a la temporada que viene, pues me gustaría hacer la mínima para el Campeonato de España, tanto para la pista cubierta como al aire libre.