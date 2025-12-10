Los Eagles en llamas y Jalen Hurts en el punto de mira

La NFL 2025 entra en su recta final y solo quedan cuatro jornadas de temporada regular antes de los playoff y la Super Bowl. En este punto, los Kansas City Chiefs están casi fuera, los Ravens de Lamar Jackson también se ven al otro lado de la frontera y los Philadelphia Eagles, campeones de la NFL, están mirando al precipicio después de sumar su tercera derrota consecutiva contra Los Ángeles Chargers en un partido catastrófico de Jalen Hurts, que sumó cinco turnovers.

Es verdad que los Eagles tienen un calendario favorable y lo más probable y factible es que acaben entrando en playoff, pero las alarmas ya no se pueden silenciar en Philadelphia y cada vez apuntan más al quarterback como el principal problema.

Además de las cuatro intercepciones y el fumble, la incapacidad de Hurts para hacer jugadas positivas fue llamativa y el resumen de la temporada. Bajo presión, Hurts completó 5 de 15 pases para 55 yardas y cuatro intercepciones. Unas estadísticas muy similares a las que presentó cuando tuvo el balón más de 2.5 segundos.

El desarrollo de la temporada de los Eagles está siendo la tormenta perfecta para Jalen Hurts, cada vez más exigido y cada vez quedando más a deber. Aunque ante los Chargers tuvieron a un Saquon Barkley que recordó al de la temporada pasada, la caída del juego de carrera de los Eagles ha ido poniendo cada vez más en el plato de Hurts.

En 2024, los Eagles colideraron la NFL con 176 yardas de carrera por partido y 5.0 yardas por intento. Esta temporada, los campeones están en 113 yardas y 4.1 por intento. Los problemas en la línea de ataque, especialmente para Lane Johnson y London Dickerson, han sido clave en esta regresión.

Este domingo se espera la vuelta del primero. Desde 2013, Philadelphia gana el 64% de los partidos con Johnson, futuro Hall of Famer, en la alineación y solo el 35% en los 42 que se ha perdido en trece temporadas.

Aunque el calendario es favorable, con solo un equipo de playoff en el horizonte (Bills), y la entrada en el torneo es prácticamente segura, el colapso de los Eagles empieza a recordar al de 2023, en el que perdieron seis de los últimos siete partidos, incluido el wild card en Tampa Bay por 32-9.

Kevin Patullo, el coordinador ofensivo, está en el medio del huracán. Patullo fue promovido al cargo tras la salida de Kellen Moore camino de ser el Head Coach de los New Orleans Saints. Después de la temporada 2022, en la que perdieron el Super Bowl, también vieron la salida en aquel caso de los dos coordinadores camino de puestos de entrenador principal.

La luz a la que agarrarse de los Eagles de 2025 respecto a los de 2023 es que la defensa sigue siendo una unidad realmente top. El lunes por la noche, Justin Herbert fue presionado el 68% de los intentos de pase, la tercera mayor marca desde que se usa la estadística avanzada en la NFL.

Pero el colapso del ataque parece no tener fin ni ser algo solucionable en lo que queda de temporada. Es el equipo con más tres y fuera de toda la NFL y Jalen Hurts simplemente parece incapacitado para sumar más que restar en un equipo que sigue teniendo una de las mejores defensas de toda la liga pero que ya no cuenta con un juego de carrera históricamente bueno con el de 2024.

Y esto no hay "muñeco de la positividad" que lo solucione.