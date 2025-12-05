España paga caro sus primeros minutos ante Brasil y se queda a las puertas de la final del Mundial de fútbol sala

Las de Càudia Pons encajaron dos goles en los primeros dos minutos y no pudieron darle la vuelta al marcador. Pelearán por el bronce contra Argentina.

Estaba marcado de rojo en el calendario y acabó de la peor manera posible. España se quedó a las puertas de la final del Mundial de fútbol sala femenino tras perder contra Brasil (1-4) y luchará contra Argentina por la medalla de bronce.

Las brasileñas se presentaron al torneo como la gran rival de una selección española que llegaba a la cita inmersa en una racha imparable. Sin embargo, una entrada a las semifinales con dos primeros minutos fatídicos acabaron condenando a un combinado dirigido por Clàudia Pons que no pudo culminar la remontada.

Fue un duro varapalo para España. Encajó dos goles en apenas dos minutos. Un inicio arrollador de Brasil que ya no cedió terreno en el resto del partido.

Brasil muestra sus cartas muy pronto: dos goles en dos minutos de Ana Luiza y Amandinha



España 0-2 Brasil





Se intentó reponer la selección española del golpe. Intentaron brindar el gran fútbol que mostraron durante todo el torneo, pero se toparon con un conjunto carioca que aguantó su renta a la perfección y pudo incluso aumentar la renta antes del descanso si no llega a ser por las grandes intervenciones de Elena González.

España subió una marcha tras el descanso, pero una genialidad de Débora Vanin, que regateó a Elena con una gran pisada antes de definir a portería vacía, acabó prácticamente con el sueño de las españolas.

No pudo ser, ahora toca luchar por el bronce



🇪🇸🆚🇧🇷 | 1-4

Ale de Paz recortó distancias un minuto después. Un gol que podría servir como cambio de dinámica en el partido, pero que acabó por ser la única alegría de España en el partido.

Pons puso portera jugadora, la Selección comenzó a atosigar a una Brasil hundida y replegada en su campo que sirvió como un muro infranqueable para taponar cualquier disparo.

Ale de Paz mantiene vivas las esperanzas al anotar el primer gol de las españolas.



España 1-3 Brasil





En medio del asedio, a ocho para el final, una confusión en el equipo español a la hora de cambiar la portera jugadora supuso la sentencia. Ahí murió España que no apretó demasiado en los instantes finales.

Lo celebraron con rabia las brasileñas que estarán en la final. Lloraron desconsoladas las españolas que se tendrán que conformar con intentar lograr la medalla de bronce. Será el domingo frente a Argentina. Toca despedirse de la Copa del Mundo con un buen sabor de boca.