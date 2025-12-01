España no baja el pistón y golea a Marruecos para sellar el pase a las semifinales del Mundial femenino de fútbol sala

La selección española continuó con su camino inmaculado en un encuentro en el que dejó todo visto para sentencia en los primeros tres minutos.

Primero fue Tailandia, después Colombia, le siguió Canadá y la última selección en claudicar ante el dominio español fue Marruecos (6-1). Las de Clàudia Pons impusieron su ley ante el cuadro africano y sellaron el billete a las semifinales del Mundial femenino de fútbol sala.

Sin contemplaciones, la selección española salió con el cuchillo entre los dientes y dejó clara su candidatura al título. Apenas habían pasado dos minutos y ya mandaba 3-0 en el marcador, una renta con la que vivió muy tranquila prácticamente todo el encuentro.

Irene Córdoba, máxima goleadora del Mundial, firmó un hat trick en apenas 90 segundos, provocando un gran enfado en la portera marroquí, consciente de lo que le podía venir encima. Marruecos quiso ponerle pimienta al choque, pero Córdoba se encargó de dinamitar cualquier opción con su póker en el inicio del segundo tiempo.

A partir de ahí, España controló todos los tempos. Marta puso la manita a los pocos minutos y Marruecos entregó las armas consciente de la dura realidad. Ganar a España es prácticamente una utopía. Irene Samper cerró la goleada a falta de dos para el final.

Con este triunfo, España mantiene la sexta marcha en el torneo. Nadie ha podido plantarle cara y la gran prueba de fuego podría llegar en semifinales en un hipotético duelo contra Brasil.

La cariocas siempre han sido las grandes dominadoras del fútbol sala femenino y se verán las caras con Japón este martes en busca de su 28º victoria consecutiva.

De hecho, su última derrota llegó frente a España en 2022. Fue un amistoso, es cierto, pero aquel día la selección española ofreció una pequeña dosis de en lo que se ha convertido después.

El viernes se puede vivir una final anticipada. Dos potencias y un único hueco para la gran final. Allí podría esperar Portugal, otra de las grandes candidatas a levantar el título.