Ilia Topuria anuncia que no peleará en los próximos meses: "Estoy pasando por un momento difícil de mi vida"

Ilia Topuria, en la esquina de su hermano Aleksandre en el UFC Qatar UFC

Ilia Topuria ha decidido parar su actividad durante los próximos meses debido a diferentes circunstancias personales que le han llevado a no estar en las mejores condiciones tanto físicas como mentales para afrontar un nuevo combate de la UFC.

La última vez que el hispano-georgiano se subió al octágono fue el 30 de junio en la pelea contra Charles Oliveira, donde se coronó como el nuevo campeón de peso ligero de la UFC y se convirtió en doble campeón.

Desde entonces, mucho se ha especulado sobre cuándo se producirá el combate contra Paddy Pimblett, con quien guarda una gran enemistad. Ahora el propio Topuria se ha encargado de confirmar que no será en los próximos meses.

I won’t be fighting in the first quarter of next year. I’m going through a difficult moment in my personal life. I want to focus on my children and resolve this situation as soon as possible.

I don’t want to hold up the division. The UFC will make the matchups needed, and as soon… — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 27, 2025

"No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división. La UFC organizará los combates necesarios y, tan pronto como se resuelvan los asuntos, le comunicaré a la UFC que estoy listo para comenzar mi regreso", anunció en su cuenta de X.

A pesar de que en los últimos días se han publicado muchas informaciones anunciando que su regreso se producirá en primavera -lo que deja un lapso de tiempo entre marzo y junio-, Topuria ha querido dejar claro que no hay fecha de regreso a la competición. Será cuestión de tiempo.

Resilience isn’t trained, it’s forged.

I forged mine through blows, falls, and days when all I had left was to believe in myself.



It isn’t born from talent or strength;

it’s born from refusing to give up when everything turns against you,

from standing firm when fear shows up.… pic.twitter.com/EEVhw2vrsI — Ilia Topuria (@Topuriailia) October 28, 2025

Aunque no aclara de manera concreta los motivos, lo cierto es que desde hace semanas circulan rumores sobre su ruptura con Georgina Uzcátegui, su pareja hasta ahora y madre de su hija.

Esa situación explicaría que en su comunicado en redes sociales hiciera referencia a sus hijos y a la necesidad de resolver cuanto antes el momento personal que atraviesa.

'El Matador' añade, además, que su ausencia durante los primeros meses de 2026 no debería frenar el movimiento en la división del peso ligero, dejando abiertas varias alternativas para el inicio del próximo año.

Sin la defensa del cinturón

En la noche del miércoles, el periodista Álvaro Colmenero -que tiene una relación estrecha con el hispano-georgiano- apuntó que la parte alta de la división no quedará inactiva, produciéndose algunas peleas que puedan determinar el futuro del peso ligero.

Ante este escenario, todo apunta a que la UFC busca agitar la división para definir quién será el próximo aspirante al título. En medio de estas maniobras, ya circulan versiones sobre el combate que estaría a punto de concretarse.

Ilia Topuria con sus dos cinturones de campeón de la UFC EFE

De acuerdo con Daniel Cormier, comentarista de la UFC y excampeón de la compañía, el combate que desea cerrar la compañía es el de Justin Gaethje contra Paddy Pimblett.