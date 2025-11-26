Dubái, capital del turismo deportivo mundial: el paraíso del golf, el nuevo motor del pádel y aventuras en kayak

Una ciudad que no duerme. Un gigante que vive desde las alturas. Y una luz que nunca se apaga. Así es como se conoce desde la distancia a Dubái, la puerta abierta al mundo de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, esta increíble urbe es mucho más que rascacielos, avenidas inmensas y carteles luminosos.

Dubái tiene un brillo especial que va mucho más allá de los clichés habituales. De los deportivos de lujo rugiendo por sus calles. De los centros comerciales inmensos con las tiendas más caras. Y de la influencia de un desierto que intenta ganarle terreno al mar.

Aunque muchas personas no lo sepan, Dubái se ha convertido en los últimos años en un destino perfecto para los amantes del deporte. Y es que hoy por hoy, Dubái podría ser considerada una de las capitales mundiales del deporte por la gran variedad de oportunidades que ofrece.

EL ESPAÑOL ha podido comprobar de primera mano la rica diversidad de planes que se pueden hacer en una ciudad que casi nunca duerme y que llama la atención por su aspecto limpio y cuidado y por conquistar cada año a centenares de personas llegadas desde nuestro país, quienes aceptan el reto de dejarlo todo por una vida diferente y, en muchos casos, mejor.

Pádel, fútbol, golf, kayak o hiking son algunas de las actividades que te hacen llegar a Dubái y que te atrapan para siempre. Además, Dubái es una ciudad que vive por y para el cuidado del cuerpo y de la mente. Por ello, se ha convertido en los últimos años en el templo del wellness, buscando el equilibrio entre lo físico, lo mental y lo emocional.

El golf en otra dimensión

Una de las actividades que más de moda se ha puesto en los últimos años es el golf. Un deporte tradicionalmente asociado a las clases altas, pero que es mucho más accesible de lo que muchos piensan. Lo que no es tan fácil es conseguir dominarlo, ya que basta una clase en el Dubai Creek & Yacht para darte cuenta del mérito que tienen John Rahm y compañía.

Un deporte infravalorado desde la mayoría de los frentes, pero que requiere forma física y talento a partes iguales. Y qué mejor que intentar buscar ambas en uno de los mejores clubes de golf del mundo, donde pudimos disfrutar de una intensa e interesante clase con el único objetivo de conseguir levantar una bola. Costó, pero reto conseguido.

Un grupo de periodistas disfrutan de una clase de golf en Dubái- E.E.

Además, las instalaciones del Dubai Creek & Yacht no solo cuentan con inmensos campos de golf con vistas a los rascacielos de Dubái, sino que se encuentran en un entorno idílico donde también se disfruta de la naturaleza. El club, de infinitas dimensiones, cuenta con sus propias terrazas, su cafetería, su restaurante, su zona de duchas y cuidado del cuerpo y mil y una comodidades más.

El sol brilla con fuerza en este impresionante complejo porque sabe que no hay mejor lugar para ponerse en forma ni para ser tratado. Un rincón de Dubái por el que pasar y en el que repetir, ya que cada segundo allí merece la pena.

Pádel con vistas al Burj Khalifa

Si el golf es el deporte emergente de Dubái, el pádel es el gigante que ya ha conquistado la ciudad. Vayas a donde vayas, hay una pista de pádel. Y es que se empieza a notar la influencia que World Padel Tour y Premier Padel han tenido en una ciudad que crece a pasos agigantados.

Y aunque cualquier lugar es bueno para practicar este deporte, como sucede en el Paus Club, el mejor centro comunitario deportivo, de eventos y wellness de la ciudad, nada mejor que hacerlo en la Ballers Sport Academy. Este complejo deportivo con pistas homologadas por WPT se ha convertido en el lugar de referencia para practicar el deporte de moda.

Pistas de pádel de la Ballers Sport Academy con vistas al Burj Khalifa, en Dubái. E.E.

Y lo más impresionante de todo, además de aprender y mejorar con los mejores profesionales, es que en Ballers puedes jugar al pádel con las mejores vistas de todo Dubái, admirando la inmensidad del Burj Khalifa, el cual se dibuja en el horizonte más próximo, como colándose en la pista para hacer un remate y sacarla por cuatro.

Con infinidad de pistas, tanto de pádel como de otros deportes como fútbol, y con instalaciones inmejorables gracias a sus lujosos vestuarios, su cafetería, su gimnasio o su moderna foodtruck, Ballers Sport Academy se ha convertido en la mejor opción para disfrutar del pádel en Dubái. Especialmente cuando cae la noche y empieza el juego de luces al son del imponente Burj Khalifa. Además, una vez terminado nuestro partido, podremos ir caminando en tan solo unos minutos para disfrutar del espectáculo de fuentes junto al mítico Dubai Mall.

Hatta, el paraíso desconocido

Y si somos amantes del golf, del pádel y de todos los deportes de ciudad, no podemos marcharnos de Dubái sin probar sus experiencias outdoor, las cuales cobran una vida especial en la región de Hatta. Allí deberemos empezar por unas rutas de hiking y trekking en este hermoso enclave natural situado a unos 130 kilómetros de Dubái.

Los amantes de la montaña tienen aquí su gran tesoro, ya que podrán hacer mil y una rutas y visitar el Hatta Hill Park. Además, la zona también ofrece la posibilidad de realizar muchas de estas travesías en bicicleta de montaña o de gravel.

Y como colofón, podemos visitar el legendario cartel de Hatta, el cual brilla en lo alto de la montaña al más puro estilo de Hollywood, gracias a sus 60 metros de envergadura. Recientemente, la organización Guinness de los Récords le ha otorgado el reconocimiento de ser la 'Señal más grande' del mundo. Eso sí, toda la zona permite hacer diferentes actividades como caída libre, tirolina, dormir bajo las estrellas en su lujoso camping o visitar el Jardín de las Abejas, ya que se trata de un área de gran tradición apícola.

Pero después de una jornada de calor e intensidad, lo mejor es pasar por el lago de la región para disfrutar de una refrescante sesión de kayak y de paddle surf. Dos disciplinas también extenuantes y que pondrán al límite nuestra capacidad física, pero que nos permitirán refrescarnos en un entorno donde siempre castiga el sol.

Lago de Hatta, en Dubái. E.E.

Y como decíamos previamente, una vez cuidado el cuerpo, llega también el momento de la reparación de la mente y del descanso. Y nada mejor para cultivar nuestro espíritu wellness que acudir a la AURA SKYPOOL Dubai.

Este es uno de los rincones más maravillosos, y a la vez incomprensibles de Dubái. Desde 200 metros de altura puedes darte un relajante baño en su piscina 360 grados y disfrutar de su increíble solárium y de su exquisito restaurante, con actuaciones y música en directo.

En ella se pueden disfrutar de una variedad de experiencias ilimitadas, además de regalarte un momento de paz y descanso entre tanta actividad para gozar con las puestas de sol y con las incomparables vistas de la ciudad de Dubái y de la famosa zona de la Palmera Jumeirah.

Esta joya escondida en el corazón más exclusivo de Dubái cuenta con una zona exterior de 750 metros cuadrados y otra interior donde poder dar vida a nuestras comidas, cenas y fiestas alejados del agua. Su carta está inspirada en una colección de platos internacionales de cocina moderna y vanguardista, pero siempre regados por toques de la zona que generan una distinción de mucho valor.

Sin duda, la mejor forma de poner el colofón perfecto a nuestro recorrido por Dubái en el que sumarnos al culto por nuestro cuerpo, nuestra mente y, en definitiva, nuestra salud.