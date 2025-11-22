España gana en su debut en el Mundial de fútbol sala femenino ante Tailandia y se coloca líder de grupo

Las jugadoras de la selección española femenina de fútbol sala celebran un gol en el Mundial RFEF

La selección española de fútbol sala femenina escribió este sábado una de las páginas más memorables de su historia deportiva.

En su debut en el primer Mundial femenino, disputado en el PhilSports Arena de Manila, las españolas se impusieron a Tailandia por un contundente 5-2 (3-2) en un encuentro que combinó la tensión emocional de la ocasión con el despliegue técnico de un equipo campeón de Europa en busca de su primer título mundial.

Con esta victoria, España se coloca líder del Grupo B con tres puntos, igualada en el casillero de puntos pero aventajada en el goal average con Colombia, que también ganó en la jornada inaugural al derrotar a Canadá por 2-0.

La importancia del triunfo trasciende lo meramente deportivo: representa la cristalización de una lucha histórica del fútbol sala femenino por conquistar un reconocimiento oficial que fue denegado durante décadas, y ahora encuentra su expresión máxima en esta competición mundial celebrada en Filipinas hasta el 7 de diciembre.

El encuentro no resultó una caminata lúcida como podría haberse esperado ante un rival categorizado como cuarto en el ranking mundial de la FIFA. Tailandia salió enchufada desde los primeros compases, demostrando que no se conformaba con ser un mero trámite en el cuadro español.

Las tailandesas compensaron la superioridad técnica del conjunto español mediante una presión defensiva sofocante y una reducción de espacios que obligó a Claudia Pons a ajustar los esquemas tácticos de su equipo tras el paso por vestuarios.

España abrió el marcador con un golazo histórico de Vane Sotelo en el minuto 6, quien en su carácter de capitana por las ausencias de Peque, Anita Luján y Mayte Mateo, asumió la responsabilidad de batir la portería tailandesa con un zurdazo portentoso.

Sin embargo, la respuesta asiática llegó casi de inmediato: Jenjira Bubpha empató apenas dos minutos después, demostrando la capacidad competitiva del combinado dirigido por Tanatorn Santanaprasit. El patrón se repitió cuando Irene Córdoba hizo el 2-1 con otro reverso desde el borde del área, a la que respondería Sasikarn Tongdee para volver a igualar la contienda.

El segundo tiempo fue definitivo para resolver la ecuación del encuentro. España, tras reorganizarse tácticamente, se asentó con seguridad en el control de la circulación de balón y la defensa.

Fue entonces cuando emergió la figura de Laura Córdoba, gemela de Irene y pichichi del equipo, quien con dos golazos contundentes –uno desde quince metros y otro más cercano a la portería— abrió una brecha insalvable en el electrónico.

María Sanz completó la goleada en el minuto 34 con una conexión aragonesa tras una jugada colectiva de envergadura que selló el definitivo 5-2.

Colombia, siguiente rival

A pesar de la victoria, España experimentó momentos de inquietud cuando una defensa tailandesa impactó sobre la rodilla de Antía Pérez, aunque la jugadora de Laza logró reincorporarse tras superar el susto inicial.

El equipo dirigido por Pons demostró madurez para gestionar tanto los nervios propios de un debut mundialista como las implicaciones de competir sin tres de sus mejores efectivos: la capitana Peque, con 125 internacionalidades en sus espaldas; Anita Luján, operada de urgencia en Manila tras una fractura del tabique nasal; y Anita Luján, cuya lesión de ligamento cruzado anterior la apartó de Filipinas.

España se sitúa ahora en posición de poder aspirar a la final, aunque el verdadero examen llegará el martes 25 a las 13:30 horas ante Colombia, rival que comparte liderato de grupo.

La selección española, triple campeona de Europa desde 2019, ha dado un paso extraordinario en su primer viaje a una cita mundialista oficial que inaugura una nueva era para el futsal femenino a nivel planetario