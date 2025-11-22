Ale de Paz y las aspiraciones de España en el primer Mundial de fútbol sala femenino: "Tenemos equipo para llegar a la final"

Hace años que las jugadoras de fútbol sala de todo el planeta empezaron a reclamar tener un Mundial reconocido oficialmente. Mientras la FIFA miraba para otro lado, se organizaron varios campeonatos oficiosos, pero por fin pasó lo que tenía que pasar.

Tailandia se ha convertido en el escenario del primer Mundial oficial de fútbol sala de la historia, y en él, por supuesto, se encuentra España. La selección femenina es una de las grandes potencias de este deporte y nadie se corta al soñar en grande, quieren volver con el título a casa.

Así lo reconoce Ale de Paz en su conversación con EL ESPAÑOL, pero no es más que una voz autorizada que representa el sentir del resto de sus compañeras. España llega con bajas importantes, es cierto, pero tampoco eso asusta. "Tenemos equipo para llegar a la final", dice sin tapujos Ale.

La primera piedra de ese camino hacia la final empieza a ponerse hoy mismo (12:30 horas, Teledeporte). Tailandia es el primer rival -y el más duro- de un grupo en el que también están Colombia y Canadá. Después llegarán los 'cocos'.

La selección tricampeona de Europa -y doble subcampeona oficiosa del mundo- tiene muy claro que quiere darle una gran alegría al deporte español. La mejora de las condiciones en los últimos años ayuda a que la corona pueda ser una realidad.

Con el objetivo muy claro

La Selección tiene entre ceja y ceja ser la primera campeona del mundo oficial de la historia. Por eso, Ale de Paz no vacila ni un solo segundo en hablar de las aspiraciones: "Hasta la final, tenemos equpo para llegar a esa final. Tenemos mucha confianza en el grupo".

La jugadora del Polo Pescamar, único equipo invicto todavía en la Primera Iberdrola, sabe muy bien que Brasil y Portugal son los grandes rivales a vigilar, y también que otros equipos como Argentina o Japón tendrán muchas cosas que decir en el torneo.

"Creo que llegamos muy bien porque llevamos trabajando mucho tiempo sobre lo mismo, con los mismos conceptos y con el mismo grupo de gente casi al 100%", señala la jugadora de Neda con el acento gallego que ha llevado hasta Manila.

Insiste De Paz en que el equipo tiene las ideas meridianamente claras en la cabeza: "Sabemos lo que tenemos que hacer y vamos con la confianza de que el trabajo ya está hecho, que queda lo mejor".

El primer Mundial

Aunque España ya ha sido tres veces campeona de Europa y también se ha colgado dos medallas de plata en los Mundiales oficiosos que se venían realizando hasta la fecha, la primera Copa del Mundo oficial organizada por la FIFA no deja de tener un aroma especial.

"Esto es un punto extra de motivación", confiesa Ale de Paz sobre esta oportunidad histórica de jugar el primer Mundial oficial de todos los tiempos.

Una divertida pose de las jugadoras españolas. FIFA

Pese a que de las palabras de la jugadora gallega se desprende una seguridad increíble en las posibilidades de España, es consciente de que siempre pueden surgir imprevistos. "¿Miedo? Quizás a que los partidos se nos atasquen más de lo normal", cuenta para EL ESPAÑOL.

"Vamos a llevar el peso de los partidos sea el rival que sea. No sería lo esperado que se nos atascaran, pero puede pasar, así que tenemos que hacerlo con paciencia", dice la gallega.

Un equipo experimentado

La seleccionadora Clàudia Pons ha confeccionado una lista en la que la gran mayoría de las jugadoras alcanzan o superan los 25 años. Futbolistas que se mezclarán con otras más jóvenes que aportarán frescura a lo largo del torneo.

Esto es un cóctel perfecto para Ale de Paz, una de las más experimentadas a sus 30 años: "Mezclar a gente de 25 años para abajo con las veteranas, a nivel de plantilla es algo ideal".

La experiencia es para De Paz uno de los grandes puntos a favor de la Selección en este Mundial: "Somos muchas las que hemos jugado por títulos en la liga española, y somos muchas las que estamos peleando en los playoffs y en las finales. Además, la gran mayoría de nuestras jugadoras tenemos ya dos Europeos", resalta.

Producto 100% de casa

Todas las jugadoras que forman parte de la selección española en este Mundial femenino juegan en equipos de la Primera Iberdrola. El talento se queda en casa, y eso es algo que celebra Ale de Paz: "El fútbol sala en España va creciendo poco a poco, es una realidad".

"Los equipos cada vez ofrecen mejores condiciones, y antes tan sólo podían despuntar uno o dos. Es una realidad, y creo que se están haciendo las cosas bien", asevera De Paz.

Tiene claro la gallega que el talento que hay en España es superior al de cualquier otra liga: "La liga española es la mejor liga del mundo, te enfrentes a quien te enfrentes, no las tienes todas contigo para ganar".

"Que juguemos todas en la liga española lo interpreto como algo bueno, porque el nivel técnico-táctico es el mejor. Es donde más se compite y donde más te puedes exigir", finaliza.

Ale define a España como "un equipo competitivo, unido, ilusionado y comprometido". Muchos adjetivos para una Selección que tiene claro que puede volver a casa con la estrella bordada sobre el escudo.