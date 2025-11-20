Es fight week en la UFC y en la cartelera aparece el nombre de Topuria. Pero no es Ilia, sino Aleksandre (Halle, 1996). Es el hermano mayor —por apenas 359 días— del campeón absoluto del peso ligero. 'El Conquistador', como se apoda, ahora construye su propio legado.

En febrero hizo su debut en la mayor organización de MMA del mundo. Lo resolvió con una dominante victoria —por decisión unánime, ante el local Thicknesse—. Una gran carta de presentación en el peso gallo (-61.2 kg) que deberá refrendar este sábado en Doha (Qatar), frente al kazajo Bekjat Almakhan (12-2).

No forma parte de la cartelera principal, que encabeza un potencial rival de Ilia, el armenio Arman Tsarukyan, pero su figura atrae por sí sola la atención de la prensa internacional. Los especialistas coinciden en que su nivel es, como mínimo, de Top 15 en la división y algunos ya le aventuran un futuro como campeón, igual que su hermano.

A Aleks no le distraen los comentarios ajenos. Ni siquiera el enorme elogio que le dedicó a comienzos de año su amigo y actual campeón del peso gallo (tercero en el ranking pound-for-pound de la UFC), el georgiano Merab Dvalishvili: "No voy a decir que es mejor que Ilia, pero es mejor que yo".

En su primera conversación con EL ESPAÑOL, Aleksandre demuestra que comparte mucho más con Ilia que sus orígenes, su disciplina o su manera de pelear. Son un calco hasta en la manera de expresarse. Están cortados por el mismo patrón: el de los reyes del octágono.

Aleksandre e Ilia Topuria, con los títulos de la UFC del segundo de ellos UFC

P.- Es su segunda pelea en la UFC. Tuvo un muy buen estreno en febrero. ¿Cómo la afronta?

R.- Yo creo que tuve una experiencia bastante buena en la primera pelea y saqué muchas cosas positivas de ahí. También muchas lecciones.

P.- ¿Ha sido un parón competitivo más largo de lo deseado? ¿No surgió la ocasión de haber peleado antes?

R.- Acepté una pelea en agosto. Estaba dispuesto para pelear, pero por ciertas razones no salió. También pedí pelear en Francia, en septiembre, pero la cartelera ya estaba llena. Así que tenemos esta fecha en noviembre. Ha salido así. Tenemos la pelea y estamos contentos por ello.

"Tengo el feeling de que puedo someter o noquear a Almakhan en cualquier momento"

P.- ¿Cómo han sido estos diez meses?

R.- Realmente, nunca me quedo en el pensamiento de cuándo me va a salir una pelea, tener que esperar... No, yo sigo mi vida. Yo sigo haciendo lo que he hecho hasta ahora, que es estar entrenando siempre. He pasado varios campamentos. Aunque no hayan sido mis peleas, he estado en varios campamentos, ¿sabes? En campamentos de mis compañeros, incluyendo el de mi hermano, así que hemos estado trabajando durante esos diez meses.

P.- Nadie ha finalizado a Almakhan desde 2020, pero su hermano Ilia dijo al confirmarse la pelea que estaba seguro de que acabaría con él en el primer asalto. ¿Tiene el feeling de que puede llegar la victoria así?

R.- Por supuesto que tengo ese feeling de que puedo someterlo en cualquier momento. Puedo noquearlo en cualquier momento. Soy capaz de finalizar a mi oponente. Que no me malinterpreten, no quiero sonar arrogante, pero esa es la realidad. Puedo hacerlo perfectamente.

P.- Sin embargo, me atrevo a decir que salir a por el KO no es algo que le obsesione.

R.-Yo creo que lo viste bien en el debut, ¿verdad? Siendo bastante paciente, esperando el momento. Estoy preparado para cualquier circunstancia. Si se da la finalización, el knockout o lo que sea, lo vais a ver. Y si no, buscaré tener una dominación plena.

P.- ¿Cree que es mejor de lo que la gente piensa o ha podido ver?

R.- Las opiniones de las personas varían mucho sobre mí. He escuchado a muchos hablar bien, a otros no. Sería injusto decirte que soy mucho mejor de lo que la gente piensa, porque hay muchos que piensan que soy muy bueno. ¿Si soy esto o soy lo otro? Yo no sabría qué decirte.

Esto es simplemente cuestión de tiempo. El día 22 lo vamos a ver. Hemos visto lo hecho hasta ahora y el sábado es la siguiente pelea. Ahí es donde mostraré qué es lo que he hecho durante todo este campamento.

Así que voy a dejarlo en manos de la gente que nos apoya y nos sigue, y también en las de los que no.

P.- ¿Pero usted conoce exactamente su nivel o todavía lo está descubriendo?

R.- Yo cada vez me siento mejor. Cada vez me siento más fuerte, cada vez me siento con más experiencia. Cada vez me siento mejor, gracias a Dios. Tengo 29 años, por lo tanto no tengo razones para ir en declive. Yo voy para arriba, por supuesto. Por lo menos hasta ahora sí.

P.- Es fight week y eso quiere decir que antes de la pelea queda cumplir sobre la báscula. ¿Cuál es su peso natural y cuánto tiene que perder?

R.- No te voy a poder dar este dato porque es bastante personal. Me lo han preguntado otros periodistas, que cuál es mi peso natural, y prefiero no decir el peso exacto. Pero digamos que tengo que hacer un muy buen trabajo para dar el peso, y lo estamos haciendo bien.

Aleksandre Topuria, entrenando con su hermano Ilia Instagram

P.- ¿Este proceso de recorte que culmina ahora en Doha está siendo más o menos duro que el anterior?

R.- Es justo lo que estábamos hablando el otro día en el equipo. Yo no recordaba que fuera tan, digamos, cansina la bajada de peso. Es difícil, pero lo más cansino, que cansa mucho, es el hecho de que tengas que esperar tanto. Las horas pasan más lento en todo este proceso.

Cada vez que haces la bajada de peso, es como que no recuerdas la anterior. No te acuerdas de lo duro que fue. El otro día es lo que le decía a mi equipo: 'Joder, no me acordaba que fuera tan difícil'. Pero ahora me vuelvo a dar cuenta de que sí, sí que es difícil.

P.- Hay algo que no le hará perder el foco, pero se habla mucho del morbo por la coincidencia esta semana de su hermano, Ilia, con Tsarukyan —pelea en el evento— y con Pimblett —acompaña a otros peleadores de su gimnasio— en Doha.

¿Ve a alguno de los dos como el claro candidato a ser el siguiente rival de Ilia o en el equipo se ha pasado a hablar solo de Makhachev?

R.- Todavía no se sabe absolutamente nada. Sabemos que sobre la mesa hay varios peleadores. Y son varios peleadores buenos. Dejando de lado toda la charla que hay de por medio, como deportistas y como peleadores, a todos hay que tenerlos en cuenta.

No hay que subestimar absolutamente a nadie, y no lo hemos hecho nunca. Independientemente de que tú puedes decir misa y puede parecer que te lo tomas como a la ligera. Pero eso no es así, nunca hemos tomado absolutamente a nadie a la ligera.

Puede ser cualquiera de esos dos nombres que acabas de mencionar, puede ser Islam [Makhachev]... Veremos a ver qué es lo que se cuece, qué es lo que nos depara el futuro.

"¿Subir al peso pluma en la UFC? Por ahora estoy bien en el gallo"

P.- Hablando de su hermano y de su siguiente pelea. A los dos os separan ahora dos categorías de peso [Ilia es campeón ligero]. ¿Eso le puede llevar a subir al peso pluma o espera mantenerse en el gallo en 2026?

R.- Yo creo que en el gallo, por ahora, estoy bien. Creo que en gallo estoy bien. Quiero decir que en el momento que yo sienta que mi cuerpo no rinde más, voy a tener que subir. Pero yo creo que de momento estamos bien aquí.

P.- Ilia y usted siempre se han mostrado muy unidos, se han apoyado mutuamente en sus carreras y se vuelve a ver esta semana con Ilia en un plano secundario para trabajar en este campamento.

¿Cómo se balancea una relación tan cercana con la competencia individual que implica vuestro deporte? Incluso cuando eran niños o más jóvenes y empezaban sus carreras, ¿nunca sintieron una rivalidad o envidia cuando a uno le iba mejor que al otro?

R.- No, entre nosotros no existe envidia. Si hubiese esto de envidia [lo representa con sus dedos], tan solo un poquito, no habríamos logrado nada de esto.

Rivalidad, sí; la que quieras. Rivalidad, competitividad... Entre nosotros, hasta para el piedra, papel o tijera. Para todo. Ha habido y hay rivalidad en absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Mi hermano es mi mayor rival en la vida. En lo que quieras. Hasta en ver quién come más (risas).

Aleksandre Topuria, en un retrato Instagram

P.- Hablaba antes del trabajo realizado en el campamento. Hay mucho que no se ve, pero sabemos o intuimos lo duro que es. ¿Qué es para usted la disciplina? ¿Diría que es la pata fundamental que hace que los Topuria luzcan irrompibles dentro y fuera del octágono?

R.- Es la clave, definitivamente. No voy a dar aquí una charla motivacional, no voy a traer aquí frases filosóficas (ríe), pero la disciplina es lo más importante. Sin ella no vas a ningún lado.

No existe una motivación tan grande que te mueva ella sola. Puedes estar ahora motivado, puedes tener una razón por lo que hiciste, etcétera, pero sin disciplina, porque son muchos días, semanas, meses, años y décadas, no llegas a ningún sitio.

Nosotros llevamos en el deporte desde los 4 años. A nivel competitivo desde los 9 años. Yo tengo 29. Entonces, llevo ya dos décadas en el mundo competitivo, ¿verdad? Y es imposible lograr esto sin tener disciplina. Es imposible porque hay muchos días que no quieres hacerlo, que prefieres descansar, que prefieres hacer otra cosa.

Por ejemplo, en la bajada de peso me levanto por la mañana y digo: "¿Por qué me como solo un trozo de pan? ¿Por qué no como tres?". Pero todo está en la disciplina. ¿De qué vale sin eso la motivación? ¿Qué me motiva? ¿El dinero que me pagan? Sí, me motiva, pero lo hago porque soy una persona disciplinada y soy responsable.

P.- Esa motivación entonces, sea el dinero, como dice, o ser campeón, ¿es solo la consecuencia de la disciplina?

R.- A ver, así como tal, si hablamos de la motivación, de lo que puede motivar a una persona o a un deportista, el dinero es una de ellas. Que no me vengan con que no lo es, porque el dinero es una de las razones por las que, incluso, creo que comienzas a a pelear. Y más a día de hoy.

Bueno, vale, digamos que no comienzas a pelear por el dinero. Pero a lo largo del camino, cuando llevas ya mucho tiempo, dices: "¿Por qué hago esto?". Una de las razones es que quiero llegar al top para poder facturar.

Y facturar no es cuestión de que tú ames el dinero. Simplemente eres una persona que te gusta tener libertad en la vida, que te gusta ver a tus seres queridos que estén bien, que coman bien. Eres una persona que te gusta ayudar, incluso aunque no sea a gente cercana tuya; hacer el bien. Para hacer el bien en este siglo, tienes que tener dinero.

Los hay que harán el bien sin tener dinero, pero no es mi caso. Para poder hacer el bien, yo necesito ser una persona disciplinada, trabajadora, etcétera. A base de ello, a mí se me paga y yo hago el bien.