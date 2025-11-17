El sueño americano cumplido gracias a la NFL y una pasión de más de 1.000 euros: "Esto es nuestro DisneyWorld"

Winston, Javier, Javier el secretario del club de fans, y Conradi, en los aledaños del Santiago Bernabéu. A. M.

Los aficionados de los Miami Dolphins se llevaron las manos a la cabeza cuando la NFL confirmó que llevaría a esta franquicia al Santiago Bernabéu. Por primera vez en la historia, el mayor espectáculo del fútbol americano iba a pisar territorio nacional, así que enseguida todos empezaron a cuadrar agendas para no perderse la cita.

La noticia cayó con especial ilusión en el club de fans de los Dolphins en España. Son cerca de 180 personas que vieron cumplido su mayor deseo repentinamente, y por supuesto la mayoría de ellos tenían que estar en el Bernabéu.

EL ESPAÑOL pudo charlar con cuatro de sus miembros en los aledaños del Bernabéu. Conradi, de Sevilla, Javier, de Zaragoza, Winston, venezolano residente en Madrid, y el otro Javier, de Madrid, el 'famoso' secretario del club de fans de los Dolphins, atendieron a este diario en uno de sus días más felices.

Jack Jones got the INT on the first play from scrimmage in OT to set up the game-winning FG.



His reaction was awesome. pic.twitter.com/NpmptmgYkG — NFL (@NFL) November 16, 2025

Sentían las mariposas en su estómago de los instantes anteriores a ver al club de sus amores en directo por primera vez en casa, así que era imposible que no se les dibujara una sonrisa de oreja a oreja.

Algunos de ellos se han dejado más de 1.000 euros en menos de una semana, pero les merece la pena este esfuerzo económico por vivir una de las experiencias más mágicas de su vida.

El sueño cumplido

Conradi se recorrrió encantado los más de 500 kilómetros que separan Sevilla de Madrid. "Es algo que llevábamos esperando muchos años, sobre todo los que desde pequeños nos gusta la NFL y somos de los Dolphins. Lo último que te esperas es que la primera vez que hay un partido de la NFL en España, sea de tu equipo y en el Bernabéu. No podemos pedir más", cuenta.

Para Javier, llegado desde Zaragoza, "es un sueño cumplido". "Desde los 80 seguimos a los Miami Dolphins por Dan Marino, y que ahora vengan a España, al Bernabéu, es un sueño", insiste el maño.

Winston, venezolano residente en Madrid, es todavía más ilustrativo. "Es nuestro DisneyWorld, es lo máximo", dice. "Hace diez o quince años teníamos que conformarnos con ver una noticia escrita, o con cómo había terminado el partido, ahora podemos ver toda la temporada", cuenta sobre los avances para seguir la NFL.

Además, Winston también tira de literatura para describir el fútbol americano: "Este es un juego que, a pesar de que se puede ver violento, es el ajedrez de la violencia. Es un juego táctico, incluso lo utilizan en las academias militares de Estados Unidos".

Más de 1.000 euros

Miles de personas llegaron a Madrid en los últimos días para ver en directo el partido entre los Dolphins y los Commanders. A los abonados de los equipos de Miami y Washington en Estados Unidos, sus clubes les guardaron en el Bernabéu un asiento similar al que tienen en sus estadios, pero muchos otros acudieron desde diferentes partes de España.

"Llegué el viernes y me voy el martes. Entre hotel, entrada y demás gastos, se ha ido por encima de los 1.000 euros. No es dinero comparativamente con lo que es la experiencia. Además, elegimos un buen sitio, estar aquí más días porque había fiesta organizada...", cuenta Conradi, incluso antes de saber que el partido se decidiría en la prórroga con victoria para su equipo.

Javier tampoco vaciló en viajar desde Zaragoza: "He venido con mi hijo, y también el gasto es de unos 1.000 euros. Vine el sábado y nos vamos el lunes. Hemos cogido las entradas en un buen sitio aunque sea un poco más caro. Entre comida y bebidas para dos, el gasto es un poco mayor, pero es un regalo lo que nos han hecho y merece la pena", cuenta.

De hecho, reservaron varios viajes en fechas diferentes, y tuvieron suerte porque acertaron con una de ellas. De lo contrario, habrían tenido que pagar el triple por los hoteles.

Ace Ventura como impulsor

Cuando se les pregunta a estos cuatro aficionados del club de fans de los Dolphins en España por el origen de su afición, todos señalan curiosamente en la misma dirección. Hablan de la película de Ace Ventura como uno de los grandes referentes para impulsar la afición por los Dolphins.

La estrecha relación de este largometraje protagonizado por Jim Carrey con la franquicia de Miami fue definitiva para muchos: "El motivo más curioso es aficionarse por la película de Ace Ventura. Mucha gente la vio de joven y eso hizo que eligieran a los Dolphins", cuenta Conradi.

Samuel Sr. logra el touchdown contra los Dolphins. REUTERS

En su caso, su afición por los Dolphins viene por haber estudiado la High School en Miami, algo similar a lo que le sucede a Winston.

"Viví en Miami y aprendí en la High School lo que era la pasión por el fútbol americano. Iba a comer a los restaurantes de Dan Marino, vi a Dan Marino jugando, y somos la franquicia que ganó 17-0 una Super Bowl", cuenta el venezolano.

En el caso del maño Javier, casi ni se acuerda: "Supongo que fue por Dan Marino por lo que me aficioné a los Dolphins. Una vez que le coges cariño a la NFL, ya ni el soccer, como lo llaman ellos, te llama tanto. Es algo que se queda para toda la vida y que va de padres a hijos".

El otro Javier, el tesorero, también vivió su momento con la película de Jim Carrey: "Primero me hice fan del fútbol americano, pero los que vimos Ace Ventura por entonces nos hicimos de los Dolphins", relata uno de los hombres que promueve activamente el club de fans de los Dolphins en España.